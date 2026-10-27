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明華園經典大戲「李靖斬龍」 孫翠鳳領軍11月1日屏東縣民公園演出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演「李靖斬龍」11月1日晚間於屏東縣民公園演出。圖／屏東縣政府文化處提供
明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演「李靖斬龍」11月1日晚間於屏東縣民公園演出。圖／屏東縣政府文化處提供

明華園戲劇總團」回到故鄉屏東，11月1日晚間7時在縣民公園，帶來睽違33年重新開箱經典大戲「李靖斬龍」，當家無敵小生孫翠鳳領軍，攜手總團精銳陣容與青年演員同台飆戲。演出採自由入場，現場有近百攤市集，邀請民眾周末看大戲、逛市集，共享藝文盛宴。

「李靖斬龍」取材自家喻戶曉唐代將領李靖故事，透過兄弟情誼、忠誠與背叛，與個人理想與權力之間的衝突，展現英雄人物在時代洪流中的抉擇與命運。劇情高潮迭起、唱腔張力十足。

明華園戲劇總團表示，以「經典翻新」為製作核心理念，在保留原作精彩表演與傳統曲藝精髓的同時，重新設計舞台、燈光、影像及特效等現代製作元素，打造出極具現代感的全新視覺語彙，為傳統歌仔戲帶來極致的視聽覺震撼。

此場演出為明華園推動「世代傳承」的具體實踐，由國寶級老師孫翠鳳帶領新一代表演人才共同演出，不僅延續了「李靖斬龍」這齣經典作品的藝術生命力，更在傳統與創新之間展現臺灣歌仔戲生生不息的蓬勃意象。

縣府文化處表示，演出當天市集從下午4時起登場，歡迎民眾提前逛市集吃美食。詳細活動資訊請至屏東縣政府文化處官網或「屏東藝遊」官方臉書查詢。

明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演「李靖斬龍」11月1日晚間於屏東縣民公園演出。圖／屏東縣政府文化處提供
明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演「李靖斬龍」11月1日晚間於屏東縣民公園演出。圖／屏東縣政府文化處提供

明華園 孫翠鳳 屏東 公園

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