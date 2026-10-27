屏東潮青圖書分館今動土 打造青年夢想基地…預估2028年底完工

備受潮州鄉親期待「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」，今27日動土，屏東縣長周春米、立法委員徐富癸、教育部政務次長張廖萬堅、各級民代等出席，見證潮州公共閱讀與青年發展空間邁入嶄新里程碑，總經費4.7億元，預估2028年底完工。

周春米說，潮青圖書分館，未來不僅將成為潮州嶄新的文化地標，更為屏東青年打造一處可以學習、交流、發揮創意的夢想基地。

周春米表示，潮州是屏東重要生活與交通樞紐，擁有豐沛學習人口與青年發展潛力，潮青圖書分館從規畫之初便受鄉親關注，歷經多次設計發想、需求討論與空間調整，讓這座新館不只蓋得漂亮，更要符合居民、學生及青年的使用需求。如今工程正式動土，代表鄉親長久以來的期待逐步化為具體行動，為潮州未來文化教育發展揭開新頁。

「投資青年與孩子，永遠是正確的方向」，周春米說，隨著學習型態與青年生活需求不斷改變，圖書館的角色也應與時俱進，不再只是提供藏書與閱讀的場所，更應成為促進知識交流、創意發想及跨領域合作的公共平台。

潮青圖書分館鄰近國中、小學及高中等校園，未來提供學子安心自修、探索興趣環境，讓青年擁有創作、共享資源及相互交流空間，讓更多年輕人在家鄉能享有完善學習與發展資源。

縣長周春米感謝教育部支持，透過公共圖書館建置計畫補助8300萬元，加上屏東縣議會支持縣府自籌3億8700萬元，共投入4.7億元推動工程。周春米表示，這不僅是一項公共建設，更是對下一代的長遠投資，期盼透過中央與地方攜手合作，讓閱讀資源普及，讓青年創新能量累積。

屏東縣府指出，透過潮青圖書分館暨青年創新空間，提供青年從探索、學習到實踐的支持，未來也將規畫主題講座、創意課程、特色市集及跨領域交流活動，串聯地方產業、創業團隊及青年資源，讓有想法的人找到舞台、有夢想的人找到夥伴，讓創意不再只是停留在腦海中的構想，而能逐步轉化為實際行動。

潮青圖書館分館今舉行動土典禮，縣長周春米（右三）出席動土典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米說，潮青圖書分館，未來不僅將成為潮州嶄新的文化地標，更為屏東青年打造一處可以學習、交流、發揮創意的夢想基地。圖／屏東縣政府提供

潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供