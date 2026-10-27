快訊

人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東潮青圖書分館今動土 打造青年夢想基地…預估2028年底完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

備受潮州鄉親期待「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」，今27日動土，屏東縣長周春米、立法委員徐富癸、教育部政務次長張廖萬堅、各級民代等出席，見證潮州公共閱讀與青年發展空間邁入嶄新里程碑，總經費4.7億元，預估2028年底完工。

周春米說，潮青圖書分館，未來不僅將成為潮州嶄新的文化地標，更為屏東青年打造一處可以學習、交流、發揮創意的夢想基地。

周春米表示，潮州是屏東重要生活與交通樞紐，擁有豐沛學習人口與青年發展潛力，潮青圖書分館從規畫之初便受鄉親關注，歷經多次設計發想、需求討論與空間調整，讓這座新館不只蓋得漂亮，更要符合居民、學生及青年的使用需求。如今工程正式動土，代表鄉親長久以來的期待逐步化為具體行動，為潮州未來文化教育發展揭開新頁。

「投資青年與孩子，永遠是正確的方向」，周春米說，隨著學習型態與青年生活需求不斷改變，圖書館的角色也應與時俱進，不再只是提供藏書與閱讀的場所，更應成為促進知識交流、創意發想及跨領域合作的公共平台。

潮青圖書分館鄰近國中、小學及高中等校園，未來提供學子安心自修、探索興趣環境，讓青年擁有創作、共享資源及相互交流空間，讓更多年輕人在家鄉能享有完善學習與發展資源。

縣長周春米感謝教育部支持，透過公共圖書館建置計畫補助8300萬元，加上屏東縣議會支持縣府自籌3億8700萬元，共投入4.7億元推動工程。周春米表示，這不僅是一項公共建設，更是對下一代的長遠投資，期盼透過中央與地方攜手合作，讓閱讀資源普及，讓青年創新能量累積。

屏東縣府指出，透過潮青圖書分館暨青年創新空間，提供青年從探索、學習到實踐的支持，未來也將規畫主題講座、創意課程、特色市集及跨領域交流活動，串聯地方產業、創業團隊及青年資源，讓有想法的人找到舞台、有夢想的人找到夥伴，讓創意不再只是停留在腦海中的構想，而能逐步轉化為實際行動。

潮青圖書館分館今舉行動土典禮，縣長周春米（右三）出席動土典禮。圖／屏東縣政府提供
潮青圖書館分館今舉行動土典禮，縣長周春米（右三）出席動土典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米說，潮青圖書分館，未來不僅將成為潮州嶄新的文化地標，更為屏東青年打造一處可以學習、交流、發揮創意的夢想基地。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米說，潮青圖書分館，未來不僅將成為潮州嶄新的文化地標，更為屏東青年打造一處可以學習、交流、發揮創意的夢想基地。圖／屏東縣政府提供

潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮青圖書館分館完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東 青年 潮州 周春米

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南強化家庭教育與學生輔導 新建聯合廳舍動土

屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

永齡女力3年助逾350位媽媽就業！19組築夢團隊齊聚 展現地方創生新力量

台中藍綠較勁…江啟臣妻市場拜票 何欣純搶青年票

相關新聞

洪棟霖推競選歌曲「媽宮向前行」 澎湖青年參與創作

澎湖縣地方公職選舉競爭激烈，國民黨馬公市長參選人洪棟霖今天發表競選歌曲「媽宮向前行」，表達對在地的情感與期待，盼讓馬公迎...

屏東潮青圖書分館今動土 打造青年夢想基地…預估2028年底完工

備受潮州鄉親期待「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」，今27日動土，屏東縣長周春米、立法委員徐富癸、教育部政務次長張廖萬堅、各級民代等出席，見證潮州公共閱讀與青年發展空間邁入嶄新里程碑，總經費4.7億元，預估2028年底完工。

屏東潮青圖書分館青創空間動土 預計117年完工

屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間今天正式動土，未來除作為潮州鎮公共閱讀空間，也提供青年探索與學習環境，預計民...

恆春「半島大戲院」11月登場 強檔片單接力上映

屏東縣政府恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片、熱門二輪電影，經典國片修復版。首波片單包括經典電影「進擊的鼓手」、「魯冰花」、好萊塢史詩鉅作「奧德賽」等接力登場，持屏東藝遊卡會員可享專屬優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。