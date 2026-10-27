屏東潮青圖書分館青創空間動土 預計117年完工

屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間今天正式動土，未來除作為潮州鎮公共閱讀空間，也提供青年探索與學習環境，預計民國117年底完工。

「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」今天動土，屏東縣長周春米、民進黨立委徐富癸、教育部政務次長張廖萬堅，以及各級民意代表與地方仕紳出席。

周春米致詞表示，潮州是屏東重要生活與交通樞紐，擁有豐沛學習人口與青年發展潛力。潮青圖書分館從規劃之初便受到鄉親高度關注，歷經多次設計發想、需求討論與空間調整，希望這座新館不只蓋得漂亮，更要符合在地居民、學生及青年的使用需求。

周春米認為，投資青年與孩子，永遠是正確方向。隨著學習型態與青年生活需求不斷改變，圖書館角色也應與時俱進，不再只是提供藏書與閱讀場所，更應成為促進知識交流、創意發想及跨領域合作的公共平台。

周春米指出，尤其潮青圖書分館鄰近國中、小學及高中等校園，未來將提供學子安心自修、探索興趣的環境，也讓青年擁有自在創作、共享資源及相互交流的空間，讓更多年輕人在家鄉就能享有完善學習與發展資源。

張廖萬堅表示，教育部長鄭英耀交代，屏東因特殊人文地理，因此在教育文化推動方面，資源非常有限。教育部只要有相關計畫與預算，一定傾力協助，並感謝屏東縣政府努力，中央一定會與地方站在一起。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，工程總計投入新台幣4.7億元推動，其中教育部公共圖書館建置計畫補助8300萬元，屏東縣議會支持縣府自籌3億8700萬元。

勞青處表示，希望透過潮青圖書分館暨青年創新空間，提供青年從探索、學習到實踐的支持，未來也將規劃主題講座、創意課程、特色市集及跨領域交流活動，串聯地方產業、創業團隊及青年資源，讓創意逐步轉化為實際行動。