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2026高雄萬聖節 陳其邁：大南瓜將跟我一起畢業

中央社／ 高雄27日電

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日於衛武營國家藝術文化中心登場，高雄市長陳其邁今天表示，今年的南瓜將跟他一起在今年畢業，期待活動期間能跟所有小朋友一起歡度萬聖節。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日於衛武營國家藝術文化中心登場，市集會有250個攤位，還有YOYO、MOMO、小公視與紙風車劇團等演出。

陳其邁還說，今年的南瓜充氣裝置一樣是22公尺，「最重要的是今年這個南瓜也會跟我一起在今年畢業，明年新任市長一定會有一些新的做法」。

陳其邁說，萬聖節已經成為高雄小朋友一年裡最重要的活動，相信今年節目一定非常精采，期待10月30日到11月1日能跟所有小朋友一起歡度萬聖節。

市府教育局說明，2026高雄萬聖節將推出更絢麗的360度南瓜燈光秀，還規劃九大主題專區、2天限定親子裝扮星光大道、全新親子互動「裝扮基地」等。

教育局表示，今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，進一步升級燈光秀展演效果，並以「親子裝扮星光大道」取代傳統遊行，安排2天限定活動，透過現場大螢幕展示孩子們精心準備的裝扮。

同時，今年也推出親子互動體驗區「裝扮基地」，由家長陪伴孩子運用現場提供的材料包，共同製作專屬萬聖節裝扮配件，完成的作品還能帶回家珍藏。教育局呼籲民眾把握最後機會，與已陪伴3年的大南瓜留下美好合影。

陳其邁 萬聖節 南瓜

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