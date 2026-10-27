恆春「半島大戲院」11月登場 強檔片單接力上映

屏東縣政府恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片、熱門二輪電影，經典國片修復版。首波片單包括經典電影「進擊的鼓手」、「魯冰花」、好萊塢史詩鉅作「奧德賽」等接力登場，持屏東藝遊卡會員可享專屬優惠。

縣府文化處表示，時代變遷，恆春半島老戲院相繼熄燈，數十年來缺乏常態營運電影院，居民想看電影舟車勞頓到屏東市區或高雄。縣長周春米回應地方企盼，推動「半島大戲院」，讓恆春文化中心劇場館兼具生活娛樂與藝文推廣，在地居民透過大銀幕感受電影的聲光魅力，實踐文化平權。

文化處說，恆春文化中心在規畫階段定位多元藝文場館，提供民謠及各類藝文展演空間，將電影放映納入場館服務，希望讓更多人走進文化中心，感受全新的觀影體驗。

「半島大戲院」11月1日下午4時推出首場放映，4K重映經典電影「進擊的鼓手」打頭陣，邀請觀眾感受鼓聲震撼與追逐夢想的熱血張力。接續片單包含克里斯多福．諾蘭執導史詩鉅作「奧德賽」與流行天王傳記電影「麥可傑克森」，以及經典電影「魯冰花」數位修復版，讓觀眾在大銀幕重溫經典感動。

引進即將全台上映新片，包括深刻動人全新紀錄片「與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧」、「洛基：一戰成名」（I Play Rocky）等，還有多部熱門國片與特色選片，從科幻、音樂到親子動畫，滿足不同年齡層的喜好需求。

文化處表示，「半島大戲院」推出屏東藝遊卡會員專屬優惠，持卡會員於小廳場次可免費索取1張電影票，大廳場次每張優惠價50元。11月場從10月28日起開放購票及索票，詳細放映場次、購票方式與入場資訊，請至恆春文化中心官方粉絲專頁查詢。