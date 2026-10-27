林岱樺挺違紀參選人 遭黨內質疑

高雄市前議員黃淑美參選三民區議員，被民進黨以違紀開除黨籍，黃淑美日前成立競選總部，民進黨立委林岱樺卻站台力挺，引起黨內質疑；民進黨高雄市議長康裕成昨表示尊重，但指黨有黨的規定，最重就是開除黨籍。

三民區今年應選出八席議員，民進黨提名現任康裕成、鄭孟洳、何權峰，保留友軍、議員張博洋的席次空間，黃淑美原本爭取民進黨提名，登記前突然退黨，改以無黨籍參選，今年九月被民進黨中央認定違紀予以開除。

黃淑美十月二十四日舉辦競選總部成立大會，不料立委林岱樺現身站台，還為黃淑美助講，稱「我跟大家一樣，要一起為黃淑美拉票」，相關畫面在黨員群組傳布，引起不少人質疑。當過民進黨中評委的議長康裕成說明黨規，「最重就是開除黨籍」。

康裕成、鄭孟洳、何權峰均預訂十一月一日成立競選總部，因為「撞日」，加上藍白二陣營也選這天，找來立法院長韓國瑜、民眾黨創黨主席柯文哲站台，共同成立三民區後援會，最後決定在三鳳宮一起辦競總聯合成立大會，宣示「三民大團結、議會拚過半」。

康裕成說，除活動外，還有十六面「黃金地段」看板會一起掛，後續還有一波「戰力＋１」看板，讓大家看到參選人可以各自努力，也能互相支持。何權峰指當天市長陳其邁、高雄前代理市長葉菊蘭、市長參選人賴瑞隆會到場，鄭孟洳則強調，合掛看板主要希望團結支持者力量，讓席次最大化。