陳其邁應援小卡受歡迎 幕後出產者竟然是素人粉絲

高雄市長陳其邁近日出席活動常發送個人應援小卡，陳其邁今天親口揭密，他的小卡是熱心粉絲所製作，因他發現車上還有一堆成品，近日才在公開行程拿出來分享，小卡上的照片他都很喜歡，其中一張美濃花海所拍照片，他感覺自己像巨星。

市長陳其邁今天下午前往高雄市立文化中心參加高雄藝文界最高榮譽「2026高雄文藝獎頒獎典禮」，由於他即將卸任，個人小卡也引起外界關注。

陳其邁說，幾年前粉絲為他製作一些應援小卡，後來發現車上還很多，所以在公開行程拿出來贈送，真的非常感謝他們在市長期間的支持，給他很多加油打氣，他考慮卸任前跟粉絲聚一聚，唱唱歌也可以，不過怕唱完歌破功，粉絲會全部都跑光。

陳其邁拿出小卡說，這些照片應該都是臉書、 Threads或IG上面的照片，有一些還不錯，會有各式各樣不同設計的風格，他都非常喜歡，其中一張好像在美濃花海拍的，看起來像巨星，「自己看了也爽好幾天」，很感謝他們捕捉六年來的點點滴滴行程照片，這些都是一輩子的回憶。