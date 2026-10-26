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陳其邁跑行程發小卡片 卸任前想與粉絲聚聚

中央社／ 高雄26日電
高雄市長陳其邁（圖）26日下午出席「2026高雄文藝獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪時，他提到卸任前想跟粉絲聚聚。中央社
高雄市長陳其邁（圖）26日下午出席「2026高雄文藝獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪時，他提到卸任前想跟粉絲聚聚。中央社

高雄市長陳其邁近期跑行程時，會發送印有自己照片的小卡片給支持者。陳其邁說，這是粉絲製作的卡片，拿出來與大家分享。他感謝市民一路相挺，並表示卸任前想跟粉絲聚聚，唱歌也可以。

陳其邁今天下午出席「2026高雄文藝獎頒獎典禮」，並於會前接受媒體聯訪。被問到最近網路討論他跑行程會送小卡片給支持者，陳其邁說，那是幾年前粉絲製作的卡片，「後來發現車上有一堆，想說如果有公開行程的話，就跟粉絲分享」。

陳其邁表示，非常感謝大家在他擔任市長期間，一路相挺支持，也給他很多加油打氣，「我真的非常感謝他們，想說卸任前的話，是不是有可能跟我們粉絲大家聚一聚，然後唱唱歌也可以，只是怕說唱完歌破功，粉絲大概全部都跑光」。

陳其邁說明，這些照片大多是在社群平台臉書或Threads、IG上的照片，「應該有一些還不錯的，有各式各樣不同設計的風格，我非常喜歡，也常常跟粉絲分享」。

陳其邁拿起幾張卡片笑說，「這張應該是在美濃，真的看起來像巨星，自己看了也爽有好幾天。這張是大港閱冰。各式各樣的，幫我捕捉了這6年來點點滴滴一些公開行程的照片，這都是一輩子的回憶，真的非常感謝他們。」

陳其邁 行程 粉絲 高雄 照片

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