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影／高雄衛武營萬聖節大南瓜搶先曝光 10月30日活動登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大南瓜充氣前。圖／高市教育局提供
大南瓜充氣前。圖／高市教育局提供

10月31日西洋萬聖節即將到來，高雄市政府今年第三度豎立巨大南瓜營造佳節氣氛，預計10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心舉辦系列活動，巨大南瓜今日中午進行充氣測試、燈光調校與安全結構檢查，一豎立就立即吸引現場眾人目光，十分亮眼。

去年高雄萬聖節吸引60萬參觀人次，教育局預告，今年活動升級，不僅夜晚規畫絢麗的南瓜燈光秀，另打造九大主題專區、裝扮星光大道、全新親子互動「裝扮基地」，以及YOYO、MOMO、小公視與紙風車劇團等精彩演出。

教育局說，「2026高雄萬聖節」將是全城共樂的城市派對，邀請大小朋友於10月30日至11月1日相約衛武營，一起感受萬聖節的熱鬧氛圍。

教育局臉書預告，陪伴大家三年的大南瓜，今年將迎來最後一次亮相，未來可能跟著「邁邁市長」一起「畢業」，今年不來，明年只能從照片看瓜瓜，所以快揪朋友一起來捕捉大南瓜的最後身影，拍好拍滿、留下最珍貴的回憶。

大南瓜充氣中。圖／高市教育局提供
大南瓜充氣中。圖／高市教育局提供

大南瓜充氣完成。圖／高市教育局提供
大南瓜充氣完成。圖／高市教育局提供

萬聖節 衛武營 南瓜 高雄 巨大 活動

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