去年爆吸60萬人！高雄衛武營大南瓜「最後1年」 充氣測試吸睛

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置今天進行充氣測試、燈光調校與安全結構檢查。巨大的南瓜現身，吸引民眾圍觀。

高雄市教育局今天新聞稿說明，「2026高雄萬聖節」系列活動，包含親子裝扮星光大道、雙舞台演出及親子共創互動體驗，邀請民眾一起搞怪狂歡。

另外，連續3年展出的大南瓜，今年將迎來最後1年展出。延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，不僅推出更絢麗的360度南瓜燈光秀，還規劃9大主題專區、全新親子互動「裝扮基地」及YOYO、紙風車劇團等演出。

今天「大南瓜」進行測試，吸引不少民眾駐足圍觀、拍照。教育局表示，「2026高雄萬聖節」不僅是節慶活動，更是全城共樂的城市派對。

教育局指出，將透過燈光、音樂、裝扮及創意裝置，打造適合親子共同參與的節慶體驗。邀請民眾於10月30日至11月1日相約衛武營，一起感受萬聖節的熱鬧氛圍，留下難忘的節慶回憶。