快訊

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

去年爆吸60萬人！高雄衛武營大南瓜「最後1年」 充氣測試吸睛

中央社／ 高雄26日電
「2026高雄萬聖節」系列活動10月30日至11月1日將在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置26日進行充氣測試。（高雄市教育局提供）中央社
「2026高雄萬聖節」系列活動10月30日至11月1日將在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置26日進行充氣測試。（高雄市教育局提供）中央社

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置今天進行充氣測試、燈光調校與安全結構檢查。巨大的南瓜現身，吸引民眾圍觀。

高雄市教育局今天新聞稿說明，「2026高雄萬聖節」系列活動，包含親子裝扮星光大道、雙舞台演出及親子共創互動體驗，邀請民眾一起搞怪狂歡。

另外，連續3年展出的大南瓜，今年將迎來最後1年展出。延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，不僅推出更絢麗的360度南瓜燈光秀，還規劃9大主題專區、全新親子互動「裝扮基地」及YOYO、紙風車劇團等演出。

今天「大南瓜」進行測試，吸引不少民眾駐足圍觀、拍照。教育局表示，「2026高雄萬聖節」不僅是節慶活動，更是全城共樂的城市派對。

教育局指出，將透過燈光、音樂、裝扮及創意裝置，打造適合親子共同參與的節慶體驗。邀請民眾於10月30日至11月1日相約衛武營，一起感受萬聖節的熱鬧氛圍，留下難忘的節慶回憶。

衛武營 南瓜 萬聖節 高雄 巨大 親子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港蘭桂坊「萬聖月」 變裝派對封路擠爆

搶攻光復連假旅遊潮 樂園萬聖變裝、生日優惠1次看

沈伯洋天母萬聖節發糖 爆炸頭船長PUMA亮相

蘆洲神將文化祭今登場 32尊神將同場齊聚 限量善財童子悠遊卡超夯

相關新聞

去年爆吸60萬人！高雄衛武營大南瓜「最後1年」 充氣測試吸睛

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置今天進行充氣測試、燈光...

亞洲盃風翼浪板澎湖開賽 觀音亭海域成選手訓練基地

2026亞洲盃澎湖風翼浪板公開錦標賽在澎湖進行中，中華帆船協會前理事長陳雙全今天表示，馬公觀音亭海域列為亞洲帆船項目訓練...

薔琵颱風「有風沒雨」釀嚴重鹽害 屏東枋山芒果明年恐減產

屏東枋山鄉芒果今年大豐收，農民預估明年也會豐收，沒想到薔琵颱風過境時強風將海水吹上岸，海風夾帶鹽分造成嚴重鹽霧，芒果樹因鹽害受損枝葉枯萎，農民只能將枯枝葉剪掉，影響植株生長與明年產量，枋山鄉公所正彙整災情報縣政府，希望協助農民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。