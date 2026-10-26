快訊

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市交通局加碼機車駕訓班補助 籲市民踴躍申辦

中央社／ 記者蔡孟妤高雄26日電

為有效提升市民騎乘機車上路的防禦駕駛觀念與應變能力，高雄市交通局今年首度加碼提供「設籍高雄市民」每名新台幣2400元訓練費補助，目前仍有額度可供申請，呼籲市民踴躍申辦。

交通局今天新聞稿指出，機車是市民通勤的主要工具之一，機車事故主要肇因多為「未依規定讓車」、「轉彎不當」、「未保持安全距離」及「路口未依規定號誌、標線（如未依「停」、「慢」標線）指示行駛」等駕駛行為。

根據交通部統計，民眾若在考取機車駕照前至專業駕訓班接受完整訓練，相較於未受訓者，能有效降低約59%的違規風險，並減少約36%的肇事風險。

交通局表示，駕訓班專業教練指導實際道路狀況、防禦駕駛觀念及危險閃避技巧，能讓新手駕駛在面對複雜路口與突發狀況時更具應變能力，建立正確的交通法規觀念、防禦駕駛與責任駕駛習慣，保障自身與其他用路人的生命安全。

交通局說明，今年至合格駕訓班參加普通重型機車訓練班，並順利取得駕照的學員，除了交通部公路局原本訓練費補助的1300元，交通局再加碼提供「設籍高雄市民」每名2400元訓練費補助。

交通局指出，目前高雄市境內多間立案駕訓班均可受理相關補助申請，呼籲準備報考機車駕照的市民踴躍前往合格駕訓班報名受訓。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

酒駕追撞高雄警用巡邏車無人傷 駕駛遭依法送辦

高雄奪命車禍！女騎士右轉擦撞摔倒 慘遭聯結車壓死

香港網約車要來了？1.6萬人搶先報考 最快11月底公布首批平台名單

鬼切阿伯超越自動煞車系統？中一中校長開車險撞「跑馬燈狂轉」發勸世文

相關新聞

去年爆吸60萬人！高雄衛武營大南瓜「最後1年」 充氣測試吸睛

2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心登場，主角「大南瓜」充氣裝置今天進行充氣測試、燈光...

亞洲盃風翼浪板澎湖開賽 觀音亭海域成選手訓練基地

2026亞洲盃澎湖風翼浪板公開錦標賽在澎湖進行中，中華帆船協會前理事長陳雙全今天表示，馬公觀音亭海域列為亞洲帆船項目訓練...

薔琵颱風「有風沒雨」釀嚴重鹽害 屏東枋山芒果明年恐減產

屏東枋山鄉芒果今年大豐收，農民預估明年也會豐收，沒想到薔琵颱風過境時強風將海水吹上岸，海風夾帶鹽分造成嚴重鹽霧，芒果樹因鹽害受損枝葉枯萎，農民只能將枯枝葉剪掉，影響植株生長與明年產量，枋山鄉公所正彙整災情報縣政府，希望協助農民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。