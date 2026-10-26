高雄市交通局加碼機車駕訓班補助 籲市民踴躍申辦

為有效提升市民騎乘機車上路的防禦駕駛觀念與應變能力，高雄市交通局今年首度加碼提供「設籍高雄市民」每名新台幣2400元訓練費補助，目前仍有額度可供申請，呼籲市民踴躍申辦。

交通局今天新聞稿指出，機車是市民通勤的主要工具之一，機車事故主要肇因多為「未依規定讓車」、「轉彎不當」、「未保持安全距離」及「路口未依規定號誌、標線（如未依「停」、「慢」標線）指示行駛」等駕駛行為。

根據交通部統計，民眾若在考取機車駕照前至專業駕訓班接受完整訓練，相較於未受訓者，能有效降低約59%的違規風險，並減少約36%的肇事風險。

交通局表示，駕訓班專業教練指導實際道路狀況、防禦駕駛觀念及危險閃避技巧，能讓新手駕駛在面對複雜路口與突發狀況時更具應變能力，建立正確的交通法規觀念、防禦駕駛與責任駕駛習慣，保障自身與其他用路人的生命安全。

交通局說明，今年至合格駕訓班參加普通重型機車訓練班，並順利取得駕照的學員，除了交通部公路局原本訓練費補助的1300元，交通局再加碼提供「設籍高雄市民」每名2400元訓練費補助。

交通局指出，目前高雄市境內多間立案駕訓班均可受理相關補助申請，呼籲準備報考機車駕照的市民踴躍前往合格駕訓班報名受訓。