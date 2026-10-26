恆春文化中心「半島大戲院」　看電影不用百里奔波

屏東縣政府於恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片、經典國片修復版等，居民看電影不需再往返百公里奔波。

縣府今天新聞稿表示，因時代變遷，恆春半島的老戲院相繼熄燈落幕，數十年來缺乏常態營運的電影院，居民想看電影必須舟車勞頓前往屏東市區或高雄。屏東縣長周春米回應地方長年的企盼，推動「半島大戲院」，讓恆春文化中心劇場館兼具生活娛樂與藝文推廣，在地居民透過大銀幕感受電影的聲光魅力，實踐文化平權。

文化處說，恆春文化中心在規劃階段即定位為多元藝文場館，不僅提供民謠及各類藝文展演空間，更將電影放映納入場館服務，希望讓更多人走進文化中心，感受全新的觀影體驗。

「半島大戲院」將於11月1日下午4時推出首場放映，以4K重映經典電影「進擊的鼓手」打頭陣，接續規劃片單包含史詩鉅作「奧德賽」與流行天王傳記電影「麥可傑克森」，以及台灣經典電影「魯冰花」數位修復版，讓觀眾在大銀幕重溫經典感動。

另外，也同步引進即將全台上映的新片，包括深刻動人的全新紀錄片「與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧」、「洛基：一戰成名」（I Play Rocky）等，還有多部熱門國片與特色選片，從科幻、音樂到親子動畫，滿足不同年齡層的喜好需求。

文化處表示，「半島大戲院」推出屏東藝遊卡會員專屬優惠，持卡會員於小廳場次可免費索取1張電影票，大廳場次每張優惠價新台幣50元。11月場次將自10月28日起開放購票及索票，詳細放映場次、購票方式與入場資訊，可至恆春文化中心官方粉絲專頁查詢。