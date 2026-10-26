薔琵颱風「有風沒雨」釀嚴重鹽害 屏東枋山芒果明年恐減產

屏東枋山鄉芒果今年大豐收，農民預估明年也會豐收，沒想到薔琵颱風過境時強風將海水吹上岸，海風夾帶鹽分造成嚴重鹽霧，芒果樹因鹽害受損枝葉枯萎，農民只能將枯枝葉剪掉，影響植株生長與明年產量，枋山鄉公所正彙整災情報縣政府，希望協助農民。

枋山鄉地形特殊，南北長達30多公里，東西寬卻僅500至1000公尺，極度狹長的地理號稱「台灣智利」。薔琵颱風為屏東縣帶來強風，卻幾乎沒有雨勢，強風將海水吹上岸造成濃厚鹽霧，由於海平面一上岸就是果園，芒果樹直接被鹽害衝擊，枝葉受損嚴重。

董姓果農指出，這次受災會這麼嚴重主要是只有風沒有雨，鹽分無法被雨水沖洗掉，果樹無法承受鹽害造成枝葉半枯。芒果年底就要進入開花季，沒想到竟遇到鹽害，受損不可逆只能將枝葉剪掉，果樹生長時序亂掉，預估將影響明年收成，可能會減少4成。

枋山鄉公所表示，今年枋山芒果大豐收，原本預估明年也會像今年一樣豐收，沒想到竟遇到颱風鹽害，確切受損情況仍待詳細調查，已初步掌握農損情形，將會報給縣政府，希望縣府協助向中央反映農民需求。

枋山鄉長羅金良表示，芒果是枋山重要的特色農產，也是許多農民家庭的生計來源。颱風鹽霧造成的傷害可能需要一段時間才會顯現，後續仍須持續觀察與評估，農民面對復原成本及收成不確定性亟需政府支持。也呼籲相關單位能盡速研議天然災害救助或專案補助方案，協助農民降低損失、恢復生產。

薔琵颱風造成鹽害嚴重影響枋山芒果，枝葉大片枯萎。圖／民眾提供