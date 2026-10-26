亞洲盃風翼浪板澎湖開賽 觀音亭海域成選手訓練基地

2026亞洲盃澎湖風翼浪板公開錦標賽在澎湖進行中，中華帆船協會前理事長陳雙全今天表示，馬公觀音亭海域列為亞洲帆船項目訓練基地，未來每年都會在澎湖舉辦亞洲會前賽。

「2026亞洲盃澎湖風翼浪板公開錦標賽」昨天開始展開3天的賽事，今天在觀音亭訓練基地，由縣府參議林長安與洪棟霖、中華帆船協會前理事長陳雙全等人共同舉辦正式開幕儀式，隨即進行後續的賽事。

陳雙全表示，馬公觀音亭海域列為世界3大風浪板最佳的場域之一，中華帆協會爭取設為亞洲帆船訓練基地，未來每年都會舉辦亞洲盃風翼浪板公開錦標賽，讓亞洲各國的好手前來比賽和會前賽的訓練。

澎湖帆船協會表示，今年亞洲盃澎湖風翼浪板公開錦標賽，包括有泰國、日本、香港、韓國、希臘、美國、英國、德國、奧地利及台灣等10個國家及地區的102位男女選手，進行風浪板與風翼浪板等項10場的賽事。

帆船協會表示，今年賽事高手雲集，包括曾獲亞洲U15風翼冠軍的泰國Thanawat Promwaen（Shane）；2026韓國Saemangeum Cup國際帆船賽奪Wing Foil Open男子組冠軍的泰國Satchapong Vimonsatiankit。

以及2025年澎湖Formula Wing亞洲公開錦標賽獲男子組冠軍的香港Chow Tsz Hei和在日本具備國內風翼競速賽Kapono Sasuke Fukuda與台灣侯佳玲、莊九為等選手，同場交流競技，精彩可期。

澎湖帆船協會表示，觀音亭海域，今天可見到白浪淘淘，參賽選手在6至7級的陣風下競技，選手們大呼過癮，賽事精彩刺激。