構築智慧海域防線 海委會推動「無人機群飛」新系統

海委會補助成大團隊透過整合AI、垂直起降定翼型無人機及群飛協同控制等技術，發展多機型協同作業智慧化系統，具廣域覆蓋、持續監控等優勢，將提升海域防禦及全社會防衛韌性。

海洋委員會今天發布新聞稿說明，面對海域執法需求與各類灰色地帶襲擾，推動「海巡立體化」並全面強化海域態勢感知，是落實國家海洋安全的核心戰略，而近年來的區域衝突與國際經驗則顯示，無人機技術已由單機作業演進為多機型、多機隊群飛協同作戰。

為建構具韌性且高效率的智慧海域安全防線，海委會補助國立成功大學航空太空工程學系副教授闕志哲團隊，執行「海巡立體化之多機型多機隊VTOL之定翼型（Fixed-Wing）無人機群飛AI任務規劃」，整合人工智慧、垂直起降（VTOL）定翼型無人機、飛行力學及群飛協同控制等技術，發展多機型協同作業的智慧化系統。

海委會表示，此計畫針對兼具垂直起降與定翼飛行特性的「JUMP-20」、「V-Bat」及「Flexrotor」三款無人機，透過3D外型建模、氣動力參數分析及「六自由度（6-DOF）」飛行模擬，建立各型機飛行特性與控制模型，如掌握不同夥伴專長並建立適性分工機制，為後續自主導航、路徑規劃及多機協同作業奠定技術基礎。

海委會提到，計畫還有運用AI多代理人強化學習（MARL），讓多架無人機具備自主任務分配、航線規劃與彼此協調的自主決策能力，能如雁群自然成隊，另為兼顧編隊靈活性與飛航安全，研究團隊導入「領航－跟隨編隊控制」與「智慧動態避障技術」，使機群能依任務需求動態調整路線，並在遭遇環境劇變或障礙物時即時自主應變，提升整體機群執行海域巡護的靈活性與作業安全。

海委會表示，研究團隊已完成2個機群、共20架無人機的同步飛行模擬，另為確保群飛防撞安全，團隊將3D距離與最小垂直間隔100呎（約30公尺）納入控制演算法，後續將推進「硬體迴圈測試（HIL）」、「原型機整合」與「實海域飛行測試」，驗證不同海象環境下的實際飛行可靠性與應用可行性。

海委會指出，此次科研成果突破不同載具自主協作瓶頸，這套AI群飛系統具「多機協同、廣域覆蓋、持續監控」等優勢，將提升海域防禦與救難效率，並深化全社會防衛韌性，為未來海域巡防邁向智慧化與立體化奠定技術基礎，並展現台灣在海洋科技與智慧航太領域的研發能量。