颱風影響金門仍逾千人滯留 軍機6架次助疏運

颱風薔琵影響金門對外交通，國內線航班昨天下午陸續恢復，金門機場今天仍有逾千人滯留。為盡速疏運，除民航加班機，也有6架軍機協助載運旅客返台。

颱風薔琵影響，國內線航班自22日陸續停飛、23日全面停飛後，昨天下半天陸續恢復營運。金門機場昨天一早便湧入候補人潮，立榮、華信航空雖增開加班機因應，小三通船班仍是陸續載運中轉金門返台旅客抵達。

根據金門航空站昨天傍晚統計，候補人數逾千人。今天正班機候補上人數有限，航站候補櫃檯前仍擠滿人潮。

為盡速疏運，根據金門航空站公告資訊，立榮航空增開晚間9時30分加班機，華信航空增開晚間9時20分加班機；此外，軍機也預計投入6架次C-130疏運，往台北、台中、高雄各有2架次，1架軍機約可載運70人，約中午起已開航陸續載運旅客返台。