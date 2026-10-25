快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風影響金門仍逾千人滯留 軍機6架次助疏運

中央社／ 金門25日電

颱風薔琵影響金門對外交通，國內線航班昨天下午陸續恢復，金門機場今天仍有逾千人滯留。為盡速疏運，除民航加班機，也有6架軍機協助載運旅客返台。

颱風薔琵影響，國內線航班自22日陸續停飛、23日全面停飛後，昨天下半天陸續恢復營運。金門機場昨天一早便湧入候補人潮，立榮、華信航空雖增開加班機因應，小三通船班仍是陸續載運中轉金門返台旅客抵達。

根據金門航空站昨天傍晚統計，候補人數逾千人。今天正班機候補上人數有限，航站候補櫃檯前仍擠滿人潮。

為盡速疏運，根據金門航空站公告資訊，立榮航空增開晚間9時30分加班機，華信航空增開晚間9時20分加班機；此外，軍機也預計投入6架次C-130疏運，往台北、台中、高雄各有2架次，1架軍機約可載運70人，約中午起已開航陸續載運旅客返台。

金門 颱風 軍機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風害金門機場千人滯留 昨晚飛到午夜今再加開6架次軍機救援

颱風薔琵影響旅客滯留金門 增開加班機疏運上千人

國內線航班停飛至少一天半 民航局：協調放大機型、請求軍機支援

全國1死634傷 金門災後疏運一度塞爆

相關新聞

視察意外插曲！高齡志工暈眩不適…蔣萬安暖心安慰陪伴送救護車

薔琵颱風遠離，台北市長蔣萬安今早召開第一次災後復舊工作會議後，隨即到南港東明公園視察災後復舊進度，視察時也發生意外小插曲，一位高齡志工因血壓低暈眩坐在地上，蔣萬安馬上上前關心，不斷暖心安慰沒事，並在蔣攙扶下，坐救護車到醫院檢查。

SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

桃園市觀音區SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，市長張善政今在臉書重申反對立場，直言「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」他表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，因此依法廢止許可，無論後續面臨多少壓力，都會捍衛市民權益，該替觀音守住的底線絕不退讓。

影／全台前五大空品不良區全落在高雄 環團喊「光復高雄呼吸人權」

今天是台灣光復日，南部反空汙大聯盟會同高雄市森林城市協會上演行動劇，不滿高雄市PM2.5年平均濃度17微克/立方米，多出台北市6微克、新北市5.5微克；PM2.5日均值的全台前五大排名全落在高雄，大寮區一年之中有八個月暴露在嚴重空汙下，主張光復高雄的呼吸人權，並要求市長參選人簽署承諾書。

薔琵帶來13級強風 里長心聲曝：樹木有立即危險當然要趕快修剪

薔琵颱風為全台帶來災情，台北市長蔣萬安今早赴災害應變會議聽取第一次災後復原工作報告，北市議員李明賢也在臉書貼出第一線里長心聲，

竹北清潔車遭質疑安全、預算 楊士學怒轟：造謠抹黑打擊清潔隊員士氣

今天是全國清潔隊員節，竹北市清潔車近期卻因車身顏色、預算及夜間安全引發選戰攻防。民進黨籍竹北市民代表參選人楊士學今替基層抱不平，怒批「不應該為了選舉，造謠抹黑打擊清潔隊員士氣」，更直指有人把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

影／薔琵狂風吹響魚簍宜蘭原民處變「管風琴」 民眾驚：聽一整夜

宜蘭縣原住民行政處大樓採「魚簍」圓管造型設計，綠建築外觀相當特別，未料此次薔琵颱風刮起12級強風，風切吹響整排圓管柱，發出「管風琴」般巨大聲響，傳遍數公里，有人整夜難眠。原民處驚訝該大樓啟用後首度碰上強風，竟有如此大地之音，將與設計師研議改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。