聽新聞
0:00 / 0:00
颱風影響金門仍逾千人滯留 軍機6架次助疏運
颱風薔琵影響金門對外交通，國內線航班昨天下午陸續恢復，金門機場今天仍有逾千人滯留。為盡速疏運，除民航加班機，也有6架軍機協助載運旅客返台。
颱風薔琵影響，國內線航班自22日陸續停飛、23日全面停飛後，昨天下半天陸續恢復營運。金門機場昨天一早便湧入候補人潮，立榮、華信航空雖增開加班機因應，小三通船班仍是陸續載運中轉金門返台旅客抵達。
根據金門航空站昨天傍晚統計，候補人數逾千人。今天正班機候補上人數有限，航站候補櫃檯前仍擠滿人潮。
為盡速疏運，根據金門航空站公告資訊，立榮航空增開晚間9時30分加班機，華信航空增開晚間9時20分加班機；此外，軍機也預計投入6架次C-130疏運，往台北、台中、高雄各有2架次，1架軍機約可載運70人，約中午起已開航陸續載運旅客返台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。