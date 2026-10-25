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影／全台前五大空品不良區全落在高雄 環團喊「光復高雄呼吸人權」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄環團今開記者會指出，全國測站之中，短期暴露健康風險最高的前五處空品測站都在高雄，強調高雄的下一代不該在媽媽肚子裡面就呼吸全台最糟的空氣品質。記者徐白櫻／攝影
高雄環團今開記者會指出，全國測站之中，短期暴露健康風險最高的前五處空品測站都在高雄，強調高雄的下一代不該在媽媽肚子裡面就呼吸全台最糟的空氣品質。記者徐白櫻／攝影

今天是台灣光復日，南部反空汙大聯盟會同高雄市森林城市協會上演行動劇，不滿高雄市PM2.5年平均濃度17微克/立方米，多出台北市6微克、新北市5.5微克；PM2.5日均值的全台前五大排名全落在高雄，大寮區一年之中有八個月暴露在嚴重空汙下，主張光復高雄的呼吸人權，並要求市長參選人簽署承諾書。

環團今早在市府前廣場舉辦「反空汙、護森林、救高雄」集會，醫師蘇偉碩、王文心夫婦到場聲援。南部反空汙大聯盟代表洪輝祥等人引用台灣健康空氣行動聯盟（簡稱台健空盟）最新統計指出，世界衛生組織（WHO）以5微克/立方米作為PM2.5年均值，高雄平均濃度17微克，超出世衛標準3.39倍。台北市平均值11微克、新北市11.5微克，分別為高雄的65％及68％。

PM2.5的短期暴露也可能致病或致命，世衛日均值以15微克/立方米為標準。據台健空盟統計，全台前三糟的縣市依序為高雄市210天、嘉義市199天、台南市196天。

此外，若以全國各縣市所有測站的PM2.5暴露熱點比較，演算PM2.5日均值超出世衛15微克/立方米的個別測站天數，全國測站之中，短期暴露健康風險最高的前五處空品測站都在高雄，分別為大寮249天、小港230天、橋頭227天 、鳳山221天、仁武213天。

蘇偉碩等人表示，陽光、空氣與水是生存三大要素，台灣政治上已經光復，但人民的環境權、發展權尚未光復，每逢秋冬，高雄85大樓常壟罩在空汙之中，PM2.5是第一類致癌物，應該愈低愈好，但以高雄大寮站為例，高達八個月多壟罩在超標環境下，一樣是台灣人，為何台北人的命與高雄、台南及屏東人的命不一樣？

環團表示，高雄人吸全國最毒的空氣，自2011年將PM2.5列入空氣品質監測以來，沒有一年達到國家PM2.5法定標準，他們要求市長候選人應在11月8日前簽署承諾書，承諾上任後四年內將高雄市的PM2.5降到符合國家空氣品質標準（12微克），如未能達標，絕不競選連任。

依據2025年10月1日至20269年30日期間的最新全年空品數據，全台所有縣市皆高於世界衛生組織的安全基準，高雄最嚴重。圖／南部反空汙大聯盟提供
依據2025年10月1日至20269年30日期間的最新全年空品數據，全台所有縣市皆高於世界衛生組織的安全基準，高雄最嚴重。圖／南部反空汙大聯盟提供

今天是光復節，高雄環團今天以行動劇表達對高雄空氣品質的不滿，要求光復高雄的呼吸人權。記者徐白櫻／攝影
今天是光復節，高雄環團今天以行動劇表達對高雄空氣品質的不滿，要求光復高雄的呼吸人權。記者徐白櫻／攝影

若演算PM2.5日均值超出世衛15微克/立方米標準的個別測站天數，全國測站之中，PM2.5短期暴露健康風險最高的前五處空品測站都在高雄。圖／南部反空汙大聯盟提供
若演算PM2.5日均值超出世衛15微克/立方米標準的個別測站天數，全國測站之中，PM2.5短期暴露健康風險最高的前五處空品測站都在高雄。圖／南部反空汙大聯盟提供

環團指出，高雄PM2.5日均值高於世衛標準15微克/立方米的天數高達210天，是花蓮的13倍。圖／南部反空汙大聯盟提供
環團指出，高雄PM2.5日均值高於世衛標準15微克/立方米的天數高達210天，是花蓮的13倍。圖／南部反空汙大聯盟提供

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