高雄六合夜市章魚燒阿嬤和紅茶冰攤主爭執超大聲 民眾：以為大特價

高雄六合夜市一名賣章魚燒的婦人疑和隔壁攤紅茶冰攤主因擺放東西位置不一起爭執，婦人昨晚對著逛夜市民眾大喊「告訴各位，老闆叫你們報警」，喊聲吸引不少民眾駐足觀望，有網友將過程PO網，由於婦人聲嘶力竭聲音不清，網友笑指「以為大特價」。

網路社群Threads有網友昨晚貼文指，「現主時一群吃瓜民眾」，附上影片地點為高雄六合夜市，只見一名婦人朝過往的逛夜市的民眾狂喊「告訴各位，老闆腳你們幫我們報警」，吸引不少民眾停下腳步看熱鬧。

原PO並指，似乎是章魚燒攤的阿嬤和隔壁紅茶冰攤主有爭執，吵了起來，為吸引人注意，喊聲見聚集很多人，才轉過要我們報警；有網友留言回應指，有手機為何不自己打電話報警。

新興警分局指出，警方獲報到場，雙方因攤位位置擺放超過而爭吵，沒有肢體衝突，後續讓雙方自行協調處理。