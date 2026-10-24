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小林大武壠族夜祭登場 跨族群展演延續文化復振

中央社／ 高雄24日電

小林大武壠族夜祭今晚6時在高雄甲仙小林公廨登場，除遵循傳統舉行立向竹、太祖祭祀與牽戲等祭儀，也結合無塑部落市集、文化特展及跨族群展演，展現大武壠族文化復振成果。

高雄市政府文化局發布新聞稿指出，農曆9月15日適逢大武壠族「太祖」誕辰，是族人年度重要盛事，連假期間吸引不少民眾前往參與。高市府代理秘書長王啓川、立法委員邱議瑩、高雄市議員林義迪等人也到場見證。

王啓川表示，小林夜祭是全台保存最完整的傳統祭典之一，今天適逢小林五里埔永久屋基地重建屆滿17屆，「文化是我們的根」，部落年復一年辦理祭典，展現族群生命力並象徵大武壠文化扎根，感謝籌辦團隊促成祭典圓滿舉辦，盼更多民眾參與理解，讓大武壠文化永續傳承。

高市文化局長王文翠指出，大武壠族文化是高雄多元文化重要根基，小林夜祭承載族人信仰、歷史記憶與文化認同。市府已於民國101年將「小林大武壠夜祭」登錄為重要無形文化資產，並持續挹注資源支持族人推動文化保存與復振，讓傳統祭儀、歌謠與工藝在當代生活中延續。

文化局說明，今年夜祭籌備期間雖遭遇颱風，仍不影響族人展現成果，陸續完成公廨翻修、走鏢、立向竹、祭祀太祖與牽戲等傳統儀式。現場周邊規劃近25攤部落市集，提供在地特色美食與手作體驗，並延續無塑理念。

此外，現場同步展出小林部落「大武壠族文化特展」，呈現傳統十字刺繡、小魚笱，以及部落與印尼南島語族插畫家Rifqah Mufida合作的文化繪本「月光下的夜祭」等內容，讓民眾從工藝與創作認識部落文化。

展演活動方面，今年除由小林族人演出外，也邀請茂林青年會、布農原音合唱團，以及台南番仔田的西拉雅族、屏東高樹加蚋埔的馬卡道族共同參與，透過歌謠與展演分享各自文化特色，展現原住民族跨族群交流活力與南島語系多元文化內涵。

族群 文化 林義迪

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