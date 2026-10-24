88萬字化作莊嚴佛像！陳信佑微書藝術展登金門 暗藏對父母的孝心

遠看是一尊尊莊嚴的觀音菩薩，近看才發現，佛像竟由密密麻麻的經文字句構成！「三好米」億東企業執行董事陳信佑投入微書藝術30多年，以極細毛筆將佛經逐字寫入畫中，將對父母的孝心化為藝術創作。金門縣文化局今天舉辦「一字一如來—陳信佑微書圖騰藝術展」開幕式，展出34幅精選作品，陳信佑更攜妻子簡雅芳及高齡雙親親自出席，分享從孝親初心走向大眾法供養的創作歷程。

開幕式吸引金門縣副縣長陳龍安、文化局長陳榮昌、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、陳玉珍立委辦公室主任董志謀等各界人士到場。陳龍安在致詞時表示，這場展覽源於對父母深切的孝道，陳信佑將佛經中的慈悲與智慧，透過一筆一畫凝練成佛像，把個人對雙親的感恩擴大分享給社會。他期盼展覽未來能巡迴全台，甚至走向國際，讓更多人感受藝術帶來的平靜與善念。

董志謀指出，陳信佑過去曾在金門服役，對這片土地懷有深厚情感，並將金門視為「第二故鄉」，繼上個月在金大李奇茂美術館展出62幅觀音主題作品，這一次移展文化局，同樣令他感到非常震撼與意義非凡。

陳信佑回憶，30多年前偶然看見一幅精美的觀世音菩薩宣紙圖像，深受感動，萌生以微書經文呈現觀音法像的念頭，希望藉此迴向父母、祈願雙親平安康泰。然而，要讓經文與圖像完美結合並不容易，文字稍有偏差，就可能破壞整體線條。

為突破技術瓶頸，他反覆調整文字排列、網格比例、黑白對比及字數配置，花了約兩年半完成第一部約88萬字的作品，對他而言，微書不只是書法技藝，更是一場長時間的修行；每次提筆都必須凝神專注，一字出錯，數月甚至數年的心血便可能付諸流水。

陳信佑表示，起初創作只是希望為父母祈福，在親友及佛教界長輩鼓勵下，才決定公開展出，將原本迴向雙親的心意轉化為「法供養」，讓更多人從作品中感受慈悲與智慧。此次雙親同行，看見父母欣慰的笑容，更成為他持續創作的動力。

目前陳信佑已累積創作大型佛畫170餘幅，並發願完成《大悲心陀羅尼神咒》所化的88尊觀音菩薩化身圖，本次展覽以觀音菩薩化身像為主軸，融入《法華經》、《華嚴經》等經典文字，呈現「經中有字、字中有畫」的獨特藝術。

陳信佑下午也在文化局舉辦專題講座，分享微書技法與創作心境，帶領民眾從「讀字、觀像」進一步走向「觀心」，盼觀者在欣賞細膩筆法與莊嚴法像之餘，也能獲得心靈沉澱，將孝親、感恩與慈悲帶回生活。

「三好米」的億東企業執行董事陳信佑夫婦今天在金門縣文化局舉辦「一字一如來—陳信佑微書圖騰藝術展」開幕式，與會貴賓共同合影。記者蔡家蓁／攝影