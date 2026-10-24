影／遊越南發燒吞藥、返台仍確診 高雄增3例境外登革熱

高雄48歲女子赴越南旅遊，途中發燒、噁心，還出現下肢紅疹，自行吃藥緩解不適，返台時雖已退燒，隔天仍因身體不適掛急診，確診登革熱並住院治療；高市衛生局今公布新增3例境外移入病例，全年累計35例。

這名住在三民區的女子，10月4日至21日與丈夫前往越南峴港自助旅行，18日在當地出現發燒、噁心、食慾不振、膝蓋疼痛及下肢紅疹等症狀，曾自行服用止痛藥及感冒藥。

返國入境時已無發燒症狀，卻在22日凌晨因不適前往醫院急診，經NS1快篩及PCR檢驗確認感染，目前住院治療；同行丈夫暫無疑似症狀，PCR檢驗陰性。

另一名確診者為43歲日本籍男性旅客，10月3日至17日在泰國旅遊，期間就已發燒、關節疼痛，17日入境高雄後入住前鎮區旅館，20日就醫採檢確診感染登革病毒第二型。

仁武區38歲男子10月8日至18日赴菲律賓旅遊，返國隔天出現發燒、頭痛及肌肉痠痛，到診所就醫快篩呈陽性，通報後經PCR檢驗確診，同樣感染第二型登革病毒。

衛生局指出，個案確診前曾進入社區，接獲通報後已針對居住地及活動場域完成必要防治，並加強周邊高風險場所巡查，嚴防境外病毒引發本土疫情。

衛生局提醒，從東南亞等登革熱流行地區返國，若入境前14天內曾有發燒、頭痛、肌肉或骨骼痠痛等症狀，即使已退燒或不適緩解，入境時仍應主動告知機場檢疫人員症狀與就醫紀錄，配合NS1快篩；就醫時主動說明旅遊史，避免延誤通報。

除了邊境把關，颱風過後的積水也成為防疫重點，這次薔琵颱風帶來強風降雨，戶外容器、屋簷排水槽容易積水，排水溝也可能阻塞，增加病媒蚊孳生風險，籲市民風雨過後48小時內，巡查居家及周邊環境。

從頂樓、陽臺、地下室，到空地及屋後防火巷，都別漏掉；桶盆、廢輪胎、帆布及廢棄容器積水，應落實巡、倒、清、刷，再次呼籲出國民眾旅途中做好防蚊，返國後留意健康狀況，清除孳生源，降低登革熱傳播風險。

防疫團隊針對境外登革熱案35啟動居住地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

衛生局提醒颱風過後注意落葉效應。圖／高雄市衛生局提供