颱風薔琵減弱！馬祖南北竿船班下午4時起恢復

由文化部指導、金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天下午在浯江書院舉辦文化成果市集，集結13處文化潛力點及金門既有兩處百大文化基地「古岡學校」、「王慶雲洋樓」，透過特色商品、在地餐食、DIY體驗及傳統音樂演出，帶領民眾從戰地記憶走進聚落生活、工藝文化與島嶼風景。立委陳玉珍也出席這項活動，她也提及，期盼未來能擴大浯江書院的假日活動，結合觀光發展，讓更多觀光客可以到此看看。

2026-10-24 16:32