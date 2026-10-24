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颱風薔琵減弱！馬祖南北竿船班下午4時起恢復
颱風薔琵威力逐漸減弱，根據連江縣消防局統計，今天下午4時止全縣共2起路樹倒塌災情。南北竿島際交通航班從今天下午4時起恢復開航。
颱風薔琵減弱為輕颱，中央氣象署下午2時30分解除薔琵陸上颱風警報。根據連江縣消防局統計，颱風共造成南竿鄉2起路樹倒塌災情，無人傷亡。
連江縣政府交通旅遊局以訊息回復中央社記者，南北竿海運已於下午4時起恢復開航，其餘島際航班，包括南竿東引、南竿莒光、東莒西莒等，明天均正常開航。
台馬航線方面，交通船「台馬之星」將視海象許可時，加開25日晚間基隆經東引至南竿1航次，並已開放訂位。「新台馬輪」25日晚間是否開航，將於當日上午11時前公告。
兩馬小三通方面，根據航商公告，北竿黃岐航線25日陸籍船舶「安麒2號」停航；國籍航商南北海運正常開航，並依照原定計畫加開1航班。南竿琅岐航線陸籍船舶「安麒6號」停航至26日；南北海運正常開航。
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