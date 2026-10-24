薔琵颱風襲澎湖37件災情 「鹽水煙」重創林木、爬蟲類也罕見現身

薔琵颱風外圍風力加上的東北季風雙重肆虐，澎湖共計有37件災情，澎湖濱臨海岸的林木與綠地也遭「鹽水煙」重創，就連爬蟲類也都尋找適當據點避險。

澎湖消防局表示，自22日下午4時至24日上午8時止，共受理和處理各類災情計37件，其中以路燈倒塌、冷氣機掉落、變電箱破損、線路垂落等民生基礎設施災情13件最多，另外路樹倒塌和斷裂12件居次。

平日少見的臭青母（王錦蛇）等爬蟲類，在薔琵颱風侵襲時，在大白天也意外出現在馬公民族路爬向草叢內避風，讓經過的人車一度驚嚇。

薔琵颱風外圍風力加上東北季風共伴效應下，曾出現14級的最大陣風，尤其強風中挾帶著「鹽水煙」（海浪拍打岸邊激起大量細微的海水泡沫與水霧，被強風吹向內陸，形成如同煙霧般的海水微粒，會腐蝕植物、導致葉片枯萎），濱臨海岸的欖仁樹、草海桐等林木與綠地公園，一夕之間豬羊變色，林木葉片枯萎顯得蕭瑟變調。