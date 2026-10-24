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小琉球變「關島」？薔琵颱風攪局住宿率銳減不到2成 業者叫苦連天

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
薔琵颱風讓小琉球變成「關島」，船班全部停航嚴重影響觀光，還有遊艇繩纜被吹斷半沉於海中。圖／海巡提供
薔琵颱風讓小琉球變成「關島」，船班全部停航嚴重影響觀光，還有遊艇繩纜被吹斷半沉於海中。圖／海巡提供

薔琵颱風在光復節連假前襲台，影響屏東及台東的觀光甚鉅，小琉球受創最嚴重，原本約8成的住房率因為船班停航，住房率銳減只剩1、2成；恆春半島住房率則從約8成減至6成，業者全叫苦連天。

受颱風影響東港小琉球航班取消，小琉球變成「關島」，原訂登島的遊客也多取消遊程，住房率由8成銳減剩下1、2成，讓民宿業者哀嘆連連。李姓業者表示，小琉球的連假生意比暑假好，光復節是冬天前最後一個連假，原本大家都想衝刺業績，沒想到竟遇到颱風攪局，全都泡湯了。

恆春半島民宿也受到影響，但因不是離島不像小琉球這麼慘，住房率從原本8成減少為6成左右。不過颱風前中華民國民宿協會全國聯合會會員大會在澎湖舉辦，原訂22日要返台，沒想到因班機取消，600多名會員全被困在澎湖。

屏東縣民宿協會理事長余松華表示，這次會議屏東縣也過70多名會員參與，原本預計22日就可以返台忙光復節連假，沒想到遇到颱風，大家被迫留在澎湖，變成另類「澎湖遊」，有些業者有管家還可經營，有些則因人力受到影響無法營業，十分無奈。

薔琵颱風 小琉球 關島

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