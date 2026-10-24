金門13處文化潛力點齊聚浯江書院 市集、DIY帶民眾玩轉島嶼文化

由文化部指導、金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天下午在浯江書院舉辦文化成果市集，集結13處文化潛力點及金門既有兩處百大文化基地「古岡學校」、「王慶雲洋樓」，透過特色商品、在地餐食、DIY體驗及傳統音樂演出，帶領民眾從戰地記憶走進聚落生活、工藝文化與島嶼風景。立委陳玉珍也出席這項活動，她也提及，期盼未來能擴大浯江書院的假日活動，結合觀光發展，讓更多觀光客可以到此看看。

成果市集不只是靜態展示，各據點透過地方故事、特色產品、小旅行資訊及互動體驗，讓民眾邊逛、邊吃、邊玩，認識金門不同角落的文化底蘊。舞台演出由榮光新村的婆婆媽媽腰鼓表演揭開序幕，接續安排清音社南音及古箏演出，呈現傳統文化融入當代生活的活力。現場也推出消費抽獎及100元體驗、消費券，獎項包括王慶雲洋樓「洋樓酒」、《光的邊境》金門介紹新書及文化基地系列扭蛋等，鼓勵民眾以實際行動支持地方文化。

陳玉珍也到場與鄉親互動，她在致詞時表示，假日午後舉辦這類活動相當好，希望未來能擴大浯江書院的假日活動規模，讓書院成為金門觀光的一部分，並投入更多資源推動。金馬聯合服務中心執行長吳增允則打趣稱文化局是「血汗單位」，一年到頭活動不斷、忙得不可開交，也肯定文化局持續推動文化創新與產業創新。

文化局長陳榮昌指出，今年計畫以「陪伴培力」為核心，協助13處文化潛力點進行現地訪視、一對一提案輔導及文化特色盤點，梳理各據點的文化脈絡、營運條件與未來發展方向。第二屆百大文化基地遴選，金門共有12處申請，展現地方文化場域積極發展的能量。

文化局今年也規劃4條文化體驗小旅行，帶領民眾走訪戰地遺址、傳統聚落、工藝場域及洋樓街區，並於9月安排第一屆入選基地及潛力點赴台參訪，走訪高雄大武壠文化事務所、台南新化老街生活博物館及高雄舊打狗驛故事館，借鏡地方文化經營經驗。

此外，文化局協助古岡學校、王慶雲洋樓建置介紹影片及行銷素材，並在金門港旅運中心、金門航空站辦理行動展，也於金門歷史民俗博物館設置固定展，盼讓旅客認識戰地印象之外的金門文化。

文化局表示，未來將持續串聯既有基地與潛力據點，透過交流、遊程及聯合推廣，讓聚落、工藝、歷史與生活故事被更多人看見，進一步拓展金門文化觀光的深度與廣度。

金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天舉辦文化成果市集，由榮光新村的腰鼓表演揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天舉辦文化成果市集，參與的貴賓、代表一起合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局推動的「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」今天舉辦文化成果市集，百大文化基地「王慶雲洋樓」在經營者陳婉甄的解說下，吸引不少民眾參觀詢問。記者蔡家蓁／攝影

立委、金門縣長候選人陳玉珍今天出席「百大文化基地及潛力文化點串聯推廣成果市集」，在參觀各攤位時，胡璉文化基金會執行長陳和海（左）特別找出陳玉珍昔日出席胡璉學堂揭幕的照片。記者蔡家蓁／攝影