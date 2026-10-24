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台日4校藝術展演高雄登場 展現國際交流成果

中央社／ 高雄24日電

2026「樂舞高熊—台日青年藝術共鳴」明天在高雄登場，日本專修大學熊本玉名高等學校VENTURES行進樂隊與左營高中、大義國中及勝利國小攜手，透過展演呈現合作成果。

活動由高雄市立左營高中主辦，左營高中今天發布新聞稿表示，4校師生經過數月密集排練，從曲目協調、樂器合奏、舞蹈編排到旗隊走位，反覆磨合，即使相隔兩地，也透過線上排練克服語言及距離限制，為聯合演出建立默契。

主辦單位表示，活動規劃4場演出，首場將於25日下午4時在衛武營戶外劇場登場，由日本VENTURES行進樂隊、左營高中舞蹈班與國際交流團隊、大義國中管樂班及勝利國小打擊樂團聯合演出。

26日下午5時將在蓮池潭龍虎塔演出，27日上午10時15分前進左營高中校園，28日晚間7時30分則於大東文化藝術中心舉行售票公演。

左營高中校長林百鴻表示，這場跨越風雨的聯演，凝聚4校師生數月來的努力，讓學生在合作中體會堅持、責任與友誼，透過共同經歷建立跨越國界的理解與信任。

日本專修大學熊本玉名高等學校校長渡邉正隆表示，國際交流就像「航海王」主角魯夫的冒險旅程，因為遇見志同道合的夥伴，才有勇氣迎向未知挑戰；即使語言與文化不同，音樂與笑容仍能跨越隔閡。

此次4校也將共同演奏「航海王」經典主題曲「WeAre!」，以熟悉旋律串聯不同文化背景的青年。主辦單位表示，希望透過這場藝術交流，讓學生在舞台上展現長期訓練成果，也讓台日友誼在共同演出中持續深化，邀請民眾到場感受青春與藝術交織的魅力。

台日 藝術 高雄

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