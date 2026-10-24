颱風薔琵漸遠離 澎湖海空交通加強疏運

颱風薔琵漸遠離，澎湖縣海空交通陸續恢復，澎湖機場湧現超過1000人候補，昨天飛往台灣本島各航線航班全取消，各航空公司今天下午2時35分陸續恢復航班，澎湖輪加開航次疏運1300多人。

據澎湖縣政府初步統計，目前滯留旅客約2300人，待海空交通恢復後疏運。

澎湖機場表示，下午恢復航班並加開航班疏運，澎湖往台灣本島各航線計30航班，民主進步黨籍立法委員楊曜、澎縣府和交通部民用航空局也已協調立榮航空股份有限公司及華信航空股份有限公司增加航班運能。

台灣港務股份有限公司說，航行高雄市與澎湖航線的澎湖輪加開3航次，上午8時由高雄開往澎湖、下午1時由澎湖往高雄及晚間11時再夜航開往澎湖。