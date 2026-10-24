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影／任內最後一次出席彌陀虱目魚節 陳其邁承諾市府會繼續照顧漁民

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影
彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影

以鮮美海味聞名的「2026彌陀虱目魚文化節」今天上午在彌陀漁港揭幕，高雄市長陳其邁出席活動時表示，自己擔任6年市長每年都來，這也是他做市長最後一年參加彌陀虱目魚節，細數4年來市府已投入至少5億元用於碼頭設施改善，強調後續該花的還是會繼續花，要用實質建設照顧漁民

今年彌陀虱目魚文化節由區公所與漁會共同舉辦，規畫舞台展演、虱目魚饗宴、虱目魚之夜、遊港暨展售會、海濱樂園、趣味闖關、虱目魚市集及文化導覽等8大主題，結合在地漁產、美食文化與親子娛樂。

備受期待的「虱目魚饗宴」由總舖師發揮傳統辦桌手藝，透過「一魚多吃」概念展現鮮甜細緻的豐富層次，今年「虱目魚之夜」還邀請台語金曲歌王施文彬、百變綜藝女王楊繡惠、蘇宥蓉及高瑞屏輪番獻唱，要炒熱海港夜晚。

彌陀區公所表示，虱目魚是彌陀重要的在地產業與文化情感代表，期盼透過活動結合美食推廣與多元展演，進一步帶動地方觀光發展。活動明天還有一天，除邀請超級紅人榜人氣歌手鄭華耕演出、安排趣味闖關、虱目魚拍賣與市集外，深受大小朋友喜愛的海濱樂園與文化導覽也將持續展開。

主辦單位特別提醒，因應颱風影響，今明兩天觀光遊艇活動均暫停航行，相關活動資訊、交通接駁及最新公告可關注彌陀區公所官方網站及臉書粉絲專頁，實際活動內容以主辦單位公告為準，誠摯邀請民眾把握最後一天假期走訪彌陀漁港。

陳其邁親自上場拍賣新鮮虱目魚，不少民眾排隊以20元購買。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁親自上場拍賣新鮮虱目魚，不少民眾排隊以20元購買。記者巫鴻瑋／攝影

彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影
彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影

彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影
彌陀虱目魚節今年安排「大船入港」儀式，象徵漁獲豐收。記者巫鴻瑋／攝影

陳其邁推銷彌陀在地虱目魚，強調絕對新鮮美味。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁推銷彌陀在地虱目魚，強調絕對新鮮美味。記者巫鴻瑋／攝影

虱目魚 漁民 陳其邁

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