快訊

MLB／9局下隱形失誤有驚無險！釀酒人險勝光芒「拚隊史首冠」跨出第一步

誰家屋頂飛走了？強風掀翻基隆民宅鐵皮...高掛高壓電塔電線上

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聽新聞
0:00 / 0:00

影／薔琵強風吹襲高雄昨晚電箱爆炸釀601餘戶停電 有人摸黑吃薑母鴨

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供
薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供

薔琵颱風吹襲導致高雄有路樹倒塌、600餘戶停電，其中鼓山三路一帶昨晚8點多傳變電箱爆炸激起火花，颱風夜中停電，有民眾拍下摸黑在薑母鴨店吃晚餐畫面，讓網友趣稱「高雄人的鬆弛感」；經台電漏夜搶修，直至凌晨2時37分恢復用電。

受薔琵颱風強陣風侵襲影響，高市岡山區昨天下午1時因樹竹碰觸高壓跳線，導致柳橋東路2巷及忠孝路一帶發生停電，影響用戶58戶，經台電人員冒風雨搶修，已於昨天下午2時53分全數復電。

薔琵颱風過境，晚間風力仍不小，位於鼓山三路消防分隊外的電箱昨晚8點多傳出2聲爆炸聲響，瞬間激起火花，造成周圍包括桃子園一帶有601戶數停電；有民眾正在薑母鴨店吃晚餐，摸黑開啟手機手電筒模式照吃不誤；經台電人員漏夜搶修，已於今天凌晨2時37分送電。

另高雄市區有不少路樹和樹枝被吹斷， 位於小港區沿海三路近南星路口北往南方向慢車道昨晚8點多一棵行道樹突然倒塌。2名騎機車經過的女騎士閃避不及在尖叫聲中被路樹掃倒。

其中一名女騎士事後將行車記錄器PO網，心有餘悸呼籲「颱風天不要出門上班，差點要了我小命，還好和旁邊的女生都沒事」。轄區小港警分局警方大林所員警獲報後冒強風將傾倒的路樹移至路旁。

另林園警分局中庄派出所所長何季勲與警員龔于淵執行夜間巡邏勤務，巡經大寮區八德路時，發現路面有大型樹枝遭強風吹落，散落於車道中央，考量颱風期間視線不佳、路面濕滑，若駕駛人未及時發現，恐因閃避不及而發生交通事故，遂將路樹移至路旁。

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供
薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員在鼓山三路冒風雨搶修。圖／台電提供
薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員在鼓山三路冒風雨搶修。圖／台電提供

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供
薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供

高市大寮區八德路時，發現路面有大型樹枝遭強風吹落，警方協助將路樹移至路旁。記者石秀華／翻攝
高市大寮區八德路時，發現路面有大型樹枝遭強風吹落，警方協助將路樹移至路旁。記者石秀華／翻攝

高市小港區沿海三路近南星路口北往南方向慢車道昨晚8點多一棵行道樹突然倒塌，掃倒2名女騎士幸無礙，警方協助將路樹移至路旁。記者石秀華／翻攝
高市小港區沿海三路近南星路口北往南方向慢車道昨晚8點多一棵行道樹突然倒塌，掃倒2名女騎士幸無礙，警方協助將路樹移至路旁。記者石秀華／翻攝

停電 薑母鴨 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄午後風勢漸強 岡山區樹竹壓線一度停電

風勢強大雲林深夜多處電桿起火、斷線 台電搶修剩3136戶停電

薔琵掠過南方澳颱風夜不平靜 宜蘭一晚8火警上萬戶還在停電

薔琵颱風釀苗栗3000戶停電 台電持續搶修

相關新聞

影／薔琵強風吹襲高雄昨晚電箱爆炸釀601餘戶停電 有人摸黑吃薑母鴨

薔琵颱風吹襲導致高雄有路樹倒塌、600餘戶停電，其中鼓山三路一帶昨晚8點多傳變電箱爆炸激起火花，颱風夜中停電，有民眾拍下摸黑在薑母鴨店吃晚餐畫面，讓網友趣稱「高雄人的鬆弛感」；經台電漏夜搶修，直至凌晨2時37分恢復用電。

影／任內最後一次出席彌陀虱目魚節 陳其邁承諾市府會繼續照顧漁民

以鮮美海味聞名的「2026彌陀虱目魚文化節」今天上午在彌陀漁港揭幕，高雄市長陳其邁出席活動時表示，自己擔任6年市長每年都來，這也是他做市長最後一年參加彌陀虱目魚節，細數4年來市府已投入至少5億元用於碼頭設施改善，強調後續該花的還是會繼續花，要用實質建設照顧漁民。

高雄體總理事長許文宗驟逝享壽72歲 送醫搶救10天離世原因曝

高雄市體育總會理事長、前高雄市運動發展局長許文宗21日病逝，享壽72歲。從雙腳水腫、體重暴增10公斤，到開車途中兩度昏迷，短短數月間身體接連亮起紅燈，沒想到送醫僅10天便撒手人寰，許文宗近年身體出現異狀，卻未積極就醫，送醫檢查才發現疑似肝臟腫瘤末期，病情急轉直下，讓親友措手不及。

大太陽下也看得清！高雄智慧站牌升級 今年估建置200處

高雄天氣炎熱，候車民眾因烈陽刺眼往往看不清站牌資訊，高雄市交通局預計今年將逐步建置兩百處彩色電子紙智慧站牌，採用反射顯示原理，讓候車者在大太陽底下「看一眼就知道」。

新堀江、三多商圈人潮都銳減…消費重心北移 南高雄商圈苦撐

近年高雄消費重心北移及大型複合式商場興起，除新堀江商圈沒落外，同樣有捷運紅線經過的三多商圈也有沒落難題，商圈內具代表性的百貨公司業績明顯下滑，逛街人潮銳減，明顯比以前沒落。

高雄舊大統百貨擬蓋停車場…恐讓商圈雪上加霜 陳其邁也不認同「將找地主溝通」

高雄新堀江商圈在連續假日猶如空城，店員近日發文拜託「救救業績」，商圈店家無奈透露，租金降一半仍有逾三成店鋪閒置，近日舊大統百貨原址又傳出擬蓋停車場，沒落情況恐怕雪上加霜。市長陳其邁不認同蓋停車場，正設法找地主溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。