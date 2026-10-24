影／薔琵強風吹襲高雄昨晚電箱爆炸釀601餘戶停電 有人摸黑吃薑母鴨

薔琵颱風吹襲導致高雄有路樹倒塌、600餘戶停電，其中鼓山三路一帶昨晚8點多傳變電箱爆炸激起火花，颱風夜中停電，有民眾拍下摸黑在薑母鴨店吃晚餐畫面，讓網友趣稱「高雄人的鬆弛感」；經台電漏夜搶修，直至凌晨2時37分恢復用電。

受薔琵颱風強陣風侵襲影響，高市岡山區昨天下午1時因樹竹碰觸高壓跳線，導致柳橋東路2巷及忠孝路一帶發生停電，影響用戶58戶，經台電人員冒風雨搶修，已於昨天下午2時53分全數復電。

薔琵颱風過境，晚間風力仍不小，位於鼓山三路消防分隊外的電箱昨晚8點多傳出2聲爆炸聲響，瞬間激起火花，造成周圍包括桃子園一帶有601戶數停電；有民眾正在薑母鴨店吃晚餐，摸黑開啟手機手電筒模式照吃不誤；經台電人員漏夜搶修，已於今天凌晨2時37分送電。

另高雄市區有不少路樹和樹枝被吹斷， 位於小港區沿海三路近南星路口北往南方向慢車道昨晚8點多一棵行道樹突然倒塌。2名騎機車經過的女騎士閃避不及在尖叫聲中被路樹掃倒。

其中一名女騎士事後將行車記錄器PO網，心有餘悸呼籲「颱風天不要出門上班，差點要了我小命，還好和旁邊的女生都沒事」。轄區小港警分局警方大林所員警獲報後冒強風將傾倒的路樹移至路旁。

另林園警分局中庄派出所所長何季勲與警員龔于淵執行夜間巡邏勤務，巡經大寮區八德路時，發現路面有大型樹枝遭強風吹落，散落於車道中央，考量颱風期間視線不佳、路面濕滑，若駕駛人未及時發現，恐因閃避不及而發生交通事故，遂將路樹移至路旁。

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員在鼓山三路冒風雨搶修。圖／台電提供

薔琵颱風吹襲，昨導致高雄600餘戶停電，台電人員冒風雨在岡山區搶修。圖／台電提供

高市大寮區八德路時，發現路面有大型樹枝遭強風吹落，警方協助將路樹移至路旁。記者石秀華／翻攝