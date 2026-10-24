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高雄體總理事長許文宗驟逝享壽72歲 送醫搶救10天離世原因曝

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市體育總會理事長、前高雄市運動發展局長許文宗21日病逝，享壽72歲。聯合報系資料照
高雄市體育總會理事長、前高雄市運動發展局長許文宗21日病逝，享壽72歲。聯合報系資料照

高雄體育總會理事長、前高雄市運動發展局長許文宗21日病逝，享壽72歲。從雙腳水腫、體重暴增10公斤，到開車途中兩度昏迷，短短數月間身體接連亮起紅燈，沒想到送醫僅10天便撒手人寰，許文宗近年身體出現異狀，卻未積極就醫，送醫檢查才發現疑似肝臟腫瘤末期，病情急轉直下，讓親友措手不及。

許文宗深耕高雄教育與體育界數十年，曾任高雄市教育局科長、主任秘書，並先後擔任中正、新莊及楠梓高中校長，任內積極提攜教育後進，栽培十多名同仁出任國、高中校長。2020年轉任高市運動發展局長，同年獲推選為高雄市體育總會首任理事長，並連任至第四屆，也曾擔任全國高中體總會長，長年致力推動基層體育與運動賽事。

體育總會副秘書長趙豐成說，許文宗過去曾接受C肝治療，病情一度好轉，後來未持續追蹤，約一年前，他曾在出國返台後出現腹瀉、血便等症狀，當時以為只是飲食不適，沒有特別放在心上。

今年農曆7月，許文宗開始出現雙腳腫脹，原以為不慎扭傷，沒想到遲未消腫，臉色愈來愈差，身邊友人察覺異狀，多次勸他就醫，但他個性堅強、做事認真，即使身體不舒服，仍照常處理體育總會事務。

但近期兩度開車途中突然失去意識，一次從體育總會辦公室離開後，行經高雄市中正路、福德路附近，車輛失控擦撞路旁機車，警方破窗救人，將已陷入昏迷的他送往國軍高雄總醫院，清醒後，他認為身體已無大礙，返家休養，未料病情惡化速度超出預期。

本月11日上午，許文宗妻子發現丈夫手腳冰冷、意識不清，緊急送往高雄醫學大學附設醫院，醫療團隊檢查發現，他已出現肝昏迷，肝臟更有多處腫瘤，伴隨腹水及肝、腎功能異常，檢查罹患腫瘤，醫療團隊全力搶救。

「希望他至少能夠清醒一下，交代一些事情。」趙豐成感嘆，大家盼望奇蹟出現，住院後始終未恢復清楚意識，歷經約10天搶救，於21日晚間9時50分離世，公祭訂於11月4日上午8時30分，在高雄市立殯儀館永思堂舉行。

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