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大太陽下也看得清！高雄智慧站牌升級 今年估建置200處

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高市交通局今年將建置200處彩色電子紙智慧站牌，讓候車民眾在烈日下將公車動態看得更清楚。圖／高市交通局提供
高市交通局今年將建置200處彩色電子紙智慧站牌，讓候車民眾在烈日下將公車動態看得更清楚。圖／高市交通局提供

高雄天氣炎熱，候車民眾因烈陽刺眼往往看不清站牌資訊，高雄市交通局預計今年將逐步建置兩百處彩色電子紙智慧站牌，採用反射顯示原理，讓候車者在大太陽底下「看一眼就知道」。

交通局表示，兩百處彩色電子紙智慧站牌，將優先於人流密集、轉乘需求高及具服務指標性的地點建置，目前已在旗山溪洲醫院、鳳山醫院及大樹區佛光山等地點展開作業，讓前往就醫、洽公或旅遊的民眾在候車時更方便掌握公車到站資訊。

溪洲醫院李小姐說，智慧站牌看一眼就知道還要等多久，不用再一直盯著紙本時刻表看，方便又清楚。

交通局說，相較於傳統顯示設備及一般電子紙，彩色電子紙智慧站牌具備低功耗、全彩顯示、戶外可視性佳及資訊呈現清晰穩定等優勢。即使日照強烈的戶外環境，畫面仍清楚可視，有助提升公車動態資訊辨識度，同時兼顧節能減碳。

高雄這次導入彩色電子紙智慧站牌，是以創新顯示科技結合公共運輸服務，把公車動態、路線及轉乘資訊以更清楚、鮮明的方式呈現。

高雄 太陽 電子紙 公車

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