新堀江、三多商圈人潮都銳減…消費重心北移 南高雄商圈苦撐

近年高雄消費重心北移及大型複合式商場興起，除新堀江商圈沒落外，同樣有捷運紅線經過的三多商圈也有沒落難題，商圈內具代表性的百貨公司業績明顯下滑，逛街人潮銳減，明顯比以前沒落。

高雄捷運紅線從火車站以南，中央公園站、三多商圈站、凱旋站及草衙站等站附近都有大型百貨商場。新堀江、玉竹商圈鄰近中央公園站，三多商圈主要由高雄大遠百、新光三越三多店及SOGO百貨組成，大遠百地下一樓甚至可以直通捷運站出入口。

新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗觀察發現，近年不只新堀江商圈生意慘澹，南高雄多數商圈也有同樣問題。距離中央公園僅一站之差的三多商圈，人潮明顯滑落。

根據購物中心情報站統計資料，近年受惠於高雄演唱會經濟活絡，漢神巨蛋、夢時代及義享天地等百貨公司的營業額都是正成長，三多商圈除大遠百之外，SOGO百貨及新光三越三多店業績落在後段班，網友更披露，「一層樓只有一、兩個櫃有人」。

三多商圈理事長徐吉田說，月初商圈辦封街市集，雖湧進不少人潮，不過確實有很多店家因為找不到員工而被迫歇業，加上大環境少子化，逛街的學生人潮變少，商圈沒有以往熱鬧。徐吉田表示，希望中央公園多辦活動，否則LaLaport鳳山店即將開幕，義享二館、漢神三館等新商場將加入，競爭愈來愈激烈，南高雄商圈將更難撐。