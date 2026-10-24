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高雄舊大統百貨擬蓋停車場…恐讓商圈雪上加霜 陳其邁也不認同「將找地主溝通」

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄報導
高雄新堀江商圈沒落，商圈內的巷道有不少店面懸掛出租廣告。記者石秀華／攝影
高雄新堀江商圈沒落，商圈內的巷道有不少店面懸掛出租廣告。記者石秀華／攝影

高雄新堀江商圈在連續假日猶如空城，店員近日發文拜託「救救業績」，商圈店家無奈透露，租金降一半仍有逾三成店鋪閒置，近日舊大統百貨原址又傳出擬蓋停車場，沒落情況恐怕雪上加霜。市長陳其邁不認同蓋停車場，正設法找地主溝通。

大統百貨五福店曾遭遇大火又重建復業，今年三月動工拆除，原址已夷為平地，部分用地擬蓋停車場，地方憂心更少了聚客誘因。

議員郭建盟指出，大統百貨旁的玉竹、新堀江兩個商圈靠步行串聯，在核心商圈蓋停車場，會硬生生截斷老商圈的商業軸心，宛如失去心臟，衝擊庶民經濟。議員黃文益認為，大統百貨是重要地標，影響周遭商圈發展甚鉅，若蓋停車場，需研議配套。

記者假日直擊新堀江商圈，逛街人潮寥寥可數，兩名正在挑飾品的高中女學生說，路過順便逛逛，這裡衣服比較貴，很少來消費。四十年滷味店老闆林先生說，人潮和商機今昔對比如「天堂和地獄」，以前一天五、六萬元，現在假日一天萬元左右，平日業績不能看。

新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗表示，奧斯卡戲院重蓋、大統百貨拆除、商權轉移及電商崛起，加上高雄天氣熱，年輕學生喜歡到百貨公司吹冷氣、吃美食，這些都造成商圈無法回到往昔榮景。楊翔茗感嘆，新堀江商圈位在高雄蛋黃區，目前約三至四成店面招租，連租金都比以前少一半，商家都抱怨生意不好。市府把資源全砸在駁二和愛河灣，對活絡商圈「沒招了」，這樣下去只會愈來愈慘。

市長陳其邁表示，大統百貨是許多市民共同記憶，先有百貨公司才發展出玉竹及新堀江商圈，曾是高雄最繁榮及最具指標性商圈，興衰牽涉複雜原因，私人土地若要設停車場，須尊重地主開發意願。

陳其邁說，時下網購興起及商品流行性變動很快，在消費型態及商業模式改變下，確實需要整合的平台機制，他卸任前會找建築師整體規畫。

陳其邁 停車場 新堀江 大統百貨 租金 高雄

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