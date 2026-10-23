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黑灰滿天飛！高雄林園碳黑廠違規釀空汙 居民怒：不敢開窗
高雄市林園區北汕里今下午突然飄散濃厚碳黑粒狀物，居民臉部、手腳沾滿黑灰，連家中桌椅、地板也被染黑，氣得大罵「不敢開窗」；高市環保局查出，林園先進公司碳黑製程濕式排煙脫硫塔因施工未開啟，導致異味汙染物排放，依法開罰10萬至500萬元。
受颱風影響，高雄風雨不斷，林園居民還得忍受空汙侵襲，北汕里附近民眾發現，林園先進廠區突然飄出異味，空氣中有股濃厚焦糖味，伴隨黑色粒狀物四處飄散，有人外出後，臉部、手腳沾滿黑灰，連家中桌椅、地板也覆蓋一層黑色粉塵，讓居民又氣又怕。
市議員邱于軒趕赴現場了解，居民抱怨「味道真的好噁心！」、「手腳擦出來都是黑的」，還有人氣憤表示家中桌椅、地板全是黑灰，根本不敢開窗，擔心不明汙染物影響健康。
邱于軒表示，接獲通報後立即要求環保局派員稽查，並要求廠方停止運轉、徹查汙染原因，她強調林園人健康不能成為工廠營運代價，必須嚴格執法，給居民一個交代。
高市環保局指出，今下午獲報後派員前往林園先進公司稽查，發現廠區下風處確實有明顯焦糖異味，當時碳黑製造程序（M01）仍在運作，濕式排煙脫硫塔（A104）因進行膠條補強工程未開啟，導致異味汙染物排放。
環保局表示，依違反空汙法第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰；廠方則表示，目前碳黑製造程序M01至M03均已停止操作。
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