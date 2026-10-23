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傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

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颱風薔琵逼近 連江縣嚴防強風大浪

中央社／ 連江縣23日電

颱風薔琵暴風圈正籠罩台灣本島，馬祖氣象站指出，雖然颱風威力逐漸減弱，但今晚至明午暴風圈仍有機會碰觸到馬祖陸地，並有零星降雨，民眾應嚴防強風與大浪。

交通部中央氣象署馬祖氣象站主任王鏡惟今天告訴中央社記者，至下午5時止，颱風薔琵暴風圈尚未觸碰到馬祖，各鄉均無降雨，上午10時東引地區測得浪高達5.7公尺。

王鏡惟說，颱風薔琵雖已逐漸減弱，暴風圈有縮小趨勢，但因外圍環流仍有一定強度，預測23日傍晚開始，馬祖地區將出現強風，同日深夜至24日上午，暴風圈有機會碰觸到馬祖，可能風力最大達7至8級，陣風最大10至11級，並出現零星降雨。呼籲民眾嚴防強風與大浪。

連江縣消防局以訊息回覆中央社記者，因應颱風薔琵來襲，今天下午2時起連江縣災害應變中心升級為一級開設。至下午5時止，全縣無災情。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊發布新聞稿表示，已公告港口及岸際警戒區域，民眾若擅自進入警戒區，將依災害防救法逕行開立舉發單，並移送地方政府裁罰。呼籲民眾颱風期間，勿靠近海邊或岸際從事戲水、觀浪等活動，以免發生危險。

薔琵颱風 氣象署

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