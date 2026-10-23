影／澎湖掩埋場燒整夜 颱風強風攪局延燒28小時撲滅

澎湖馬公市井垵掩埋場昨發生火警，現場堆置大量廢棄物，加上受到颱風強風吹襲，火勢迅速蔓延，燃燒面積達9000平方公尺，消防、國軍及港務消防等單位出動332人次、68車次接力灌救，歷經一夜搶救，今下午3時火勢撲滅。

澎湖縣消防局指出，昨天上午11時21分接獲報案，立即調派澎南、馬公、湖西、白沙及西嶼等分隊趕往現場，由第一救災救護大隊長黃晞指揮搶救。

掩埋場堆積大量廢棄物，火勢沿著垃圾堆迅速延燒，加上颱風帶來強勁風勢，火勢一發不可收拾，增加消防人員灌救難度，由於風勢助長火焰，現場啟動跨單位救災機制。

消防局隨即協調澎湖防衛指揮部、空軍及海軍消防班投入支援，馬公港務、龍門港務消防分隊也加入搶救，廢棄物層層堆疊，單靠外圍射水難以深入燃燒區域，環保局調派4部挖掘機進場，翻挖垃圾堆，配合消防人員射水降溫，防止火勢擴散。

這場火警從昨上午延燒，救災人員輪番上陣，下午2時30分控制火勢，3時完全撲滅，3時30分完成殘火處理，近28小時搶救，後續將整地、清理及覆土防止復燃。

消防局統計，這次救災共出動68車次、332人次，其中消防局投入207人次、國軍及軍方消防104人次、港務消防6人次，環保局另派15人及4部挖掘機支援。

澎湖馬公市井垵掩埋場昨發生火警，消防、國軍及港務消防接力灌救，今下午3時火勢撲滅。圖／澎湖縣消防局提供

澎湖馬公市井垵掩埋場昨發生火警，消防、國軍及港務消防接力灌救，今下午3時火勢撲滅。圖／澎湖縣消防局提供

澎湖馬公市井垵掩埋場昨發生火警，消防、國軍及港務消防接力灌救，今下午3時火勢撲滅。圖／澎湖縣消防局提供