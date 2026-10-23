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馬公市井垵掩埋場火警 延燒28小時撲滅

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖馬公市井垵里廢棄物掩埋場火災，經消防、軍方等單位積極灌救，延燒約28小時今天傍晚撲滅，燃燒面積9000平方公尺，起火原因由消防局調查釐清。

澎湖縣政府消防局表示，馬公市井垵掩埋場22日上午11時21分接獲民眾報案發生廢棄物火警，由於現場堆置大量廢棄物，加上颱風期間風勢強勁，火勢迅速蔓延，增加搶救難度，由第一救災救護大隊大隊長黃晞指揮，消防局調派本島各分隊投入搶救，並啟動跨單位支援機制，結合國軍、港務消防、義消及環保局共同搶救，經各單位日夜接力灌救，火勢在今天下午3時火勢熄滅，後續由環保局持續進行整地清理及覆土作業，防止火勢復燃。

消防局指出，馬公井垵廢棄物掩埋場火警，總共出動人車計68車次332人次，其中消防單位出動54車次207人次，環保局4部挖掘機15人，澎湖防衛指揮部、空軍、海軍消防班與港警消防等單位支援；搶救跨晝夜歷時約28小時，燃燒面積約9000平方公尺。

澎湖消防局長許文光坐陣指揮搶救，並感謝澎湖防衛部、空軍、海軍消防班、馬公港和龍門港務消防分隊、環保局及所有投入救災的消防、義消與支援人員，能在颱風期間，面對強風及長時間搶救的考驗，通力合作，展現高度跨單位協調與應變能力，順利完成火警搶救任務。

澎湖縣 馬公 火災

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