高雄午後風勢漸強 岡山區樹竹壓線一度停電

颱風薔琵逼近，高雄中午過後風勢增強，岡山區因樹竹碰觸導致高壓跳線，一度造成58戶停電。高雄市長陳其邁、副市長林欽榮分別視察彌陀漁港、後勁溪、曹公新圳等水利設施。

因強風影響，高雄市岡山區柳橋東路2巷及忠孝路一帶發生停電事故，台電高雄區營業處透過文字訊息回應，今天下午1時許強風造成樹竹碰觸高壓跳線，導致影響用戶58戶，經搶修已於下午2時53分全數復電。

受颱風外圍環流影響，高雄今天白天有8至9級強陣風，沿海地區陣風可達10至11級，並有局部短暫陣雨。陳其邁在水利局長蔡易勲、海洋局長石慶豐以及彌陀區漁會總幹事林子清等人陪同下，視察彌陀漁港防颱整備工作。

林欽榮上午前往仁武區八涳橋改建工程，下午接續視察擴建路污水主幹管工地及鼓山三路移動式抽水機布設點，實地了解工程進度、工區防颱及抽排設施整備情形。

此外，林欽榮也至鼓山三路視察防汛改善及移動式抽水機布設情形。水利局指出，鼓山三路軍區旁擋土牆已完工，可防止桃子園旁柴山泥水越區漫淹。

針對山區逕流易造成低窪處箱涵滿溢問題，水利局表示，目前正辦理上游自強營區水土保持滯洪工程，在工程完成前，水利局與國軍攜手預先部署11台移動式抽水機，同時備妥400片防水擋板，相關設備均已於今日中午前完成布設。