金門中秋博狀元餅募得4356張發票 愛心發票年增234％捐贈家扶

金門中秋博狀元餅不只拚手氣，也把歡樂化為公益力量！金門縣政府觀光處今年舉辦「金門中秋博狀元餅」，首度推出「消費滿額夾夾樂」，帶動遊客參與及店家消費，活動期間共募集4356張愛心發票，較去年成長234％。觀光處今天將發票捐贈金門家扶中心，希望把民眾參與活動的熱情，轉化為關懷弱勢家庭的實際行動。

捐贈儀式由觀光處長許績鑫代表捐贈，金門家扶中心主任洪依帆代表接受。許績鑫表示，活動延續去年結合公益的做法，秉持縣長陳福海「友善金門」、「顧老、顧幼、顧弱勢」的施政理念，讓民眾在體驗傳統節慶、享受博餅樂趣的同時，也能透過捐發票為公益盡一份心力，讓觀光活動成為凝聚社會善意的平台。

今年博餅活動除了募集發票創下亮眼成績，線上參與也大幅成長。觀光處統計，「線上博餅」累計遊玩110萬5502次，較去年成長150％；玩家須先完成「博餅大會考」知識問答，再進行博餅，活動並送出160張往返金門機票，吸引民眾跨越地域限制參與，進一步將線上體驗轉化為實際旅遊誘因。

實體活動同樣吸引人潮，觀光處表示，今年在清金門鎮總兵署、金沙戲院及昇恆昌等場域，累計吸引逾3.6萬人次參加；「旅人博餅趣」有1萬8167人次參與，五鄉鎮博餅活動參與人數也超過6000人次，透過實體體驗與線上互動，讓傳統中秋習俗接觸更多不同年齡層的民眾。

今年活動另一項亮點，是首度推出的「消費滿額夾夾樂」，串聯縣內130家特約店家，鼓勵遊客消費、參與活動，除了提高民眾投入意願，也為在地商家帶來商機，讓節慶人潮進一步轉化為地方經濟效益。

為擴大金門博餅文化的能見度，觀光處今年也將活動版圖延伸至台北松山文創園區及福州茉莉大街，透過跨域博餅體驗、狀元巡遊及特色市集推廣金門節慶文化，並首度結合音樂與舞蹈推出「博餅舞」，以更活潑、年輕化的方式吸引大眾目光。

觀光處表示，今年活動結合傳統民俗、觀光消費與文化展演，推出「狀元博餅趣」、「消費滿額夾夾樂」、「逗陣博餅趣」、「旅人博餅趣」、「線上博餅趣」及「鄉鎮博餅賽」等系列活動，從地方商圈、實體場域延伸至數位平台，讓民眾在體驗金門中秋文化之餘，也能認識在地特色、帶動觀光消費。

觀光處指出，今年愛心發票募集量及線上博餅次數均大幅成長，顯示傳統節慶透過創新玩法與跨域行銷，能同時創造文化推廣、公益參與及觀光消費效益。未來也將持續結合地方產業與社會公益，讓金門中秋博狀元餅成為兼具文化特色、觀光吸引力與社會溫度的年度活動。

金門縣政府觀光處今年舉辦「金門中秋博狀元餅」，共募集4356張愛心發票，觀光處今天將發票捐贈金門家扶中心，由觀光處長許績鑫（左二）代表捐贈，金門家扶中心主任洪依帆（右二）接受。圖／縣府提供

金門縣政府觀光處今年舉辦「金門中秋博狀元餅」，首度推出「消費滿額夾夾樂」，帶動遊客參與及店家消費。圖／縣府提供