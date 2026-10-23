颱風薔琵來襲 澎湖西嶼觀測到14級陣風

颱風薔琵外圍環流影響，澎湖刮起強風，西嶼地區觀測到最大陣風達14級。澎湖縣災害應變中心已接獲逾20件災情通報。

颱風薔琵來襲，澎湖縣災害應變中心今天一級開設，各防救災單位進駐，全面投入防颱應變工作。副縣長林皆興了解各地災情及應變處置情形，在強風中赴港區視察防颱整備情形，提醒執行勤務時，務必注意自身安全。

澎湖氣象站表示，颱風薔琵外圍環流帶來強風，風勢逐漸增強，今天上午近11時，在澎湖西嶼地區觀測到最大陣風達14級；中午時平均為9至10級，望安、東吉和西嶼等最大陣風達12和13級，務必提高警覺，落實各項防颱措施，非必要避免外出，確保自身安全。

澎湖縣災害應變中心表示，截至今天中午，共累計21件災情通報，包括路樹災情8件、民生及基礎設施災情6件較多，餘為建物毀損、廣告招牌及其他災情，台電等相關單位已陸續展開搶修作業。