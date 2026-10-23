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寒假出遊先卡位！屏東海生館2027年夜宿活動開放搶先預約

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東海生館夜宿活動2027年1至3月場次於即日起開放預約。海生館／提供
屏東海生館夜宿活動2027年1至3月場次於即日起開放預約。海生館／提供

屏東海生館夜宿活動2027年1至3月場次於即日起開放預約。除了夜宿標準行程，還有結合在地生態與文化的季節限定套裝行程「踏水巡田」及「觀珊望海」，從館內夜間探索延伸至恆春半島的田野與珊瑚礁生態，依照不同內容與喜好，安排屬於自己的海洋探索之旅。

屏東海生館夜宿活動推出多年，讓民眾有機會觀察海洋白天與夜晚不同樣貌，用不同於一般參觀的方式接觸海洋。對有些人來說，是暫時放下生活日常，在魚群陪伴下入睡，一早醒來看見波光粼粼的夢幻畫面，或是被白鯨叫醒等等，用不同方式迎接早晨。

對親子家庭而言，則是一場親身探索海洋的冒險，帶孩子認識課本以外的海洋。夜幕降臨後，透過夜間觀察與互動，跟隨解說員探索海洋夜間的秘密，夜宿過程不只是換個地方睡覺，更為旅行留下獨特的住宿回憶。

隨著旅遊方式越來越多元，參觀也不是只能停留在館內，除了夜宿標準行程，屏東海生館結合恆春半島的在地環境與生態特色，打造季節限定套裝行程，提供民眾更多選擇，讓旅程更加豐富。

每年11月至隔年2月推出的「踏水巡田」，與恆春龍水社區合作，帶領民眾走進田野，透過田園生態解說及親身體驗，認識在地農村環境與生活文化，感受有別於城市日常的自然風景。

而「觀珊望海」則於3月登場，行程結合南部電力展示館參訪與後壁湖半潛艇體驗，讓民眾無須潛水，也能透過半潛艇從水面下觀察珊瑚礁生態，認識豐富的海洋世界。兩種套裝行程各有特色，無論想走進田野感受土地的氣息，或從海面下欣賞珊瑚礁生態，都能為夜宿旅程增添不同的探索樂趣。

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