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古寧頭戰役77週年 金防部：證明軍民團結一心就能對抗威脅

中央社／ 記者吳玟嶸金門23日電

今年適逢古寧頭戰役77週年，金防部表示，「古寧頭戰役」是國軍保衛台灣第一場勝仗，證明只要軍民團結一心，就能對抗威脅，只要官兵堅定意志，就能守護家園。

陸軍金門防衛指揮部今天上午於太武山公墓舉辦追思祭悼典禮，由金防部指揮官黃先任中將、金門縣長陳福海擔任主祭官，與中央、地方首長、縣府一級主管及防區三軍重要幹部等陪祭，於忠烈殿向先烈靈位上香，隨後至陣亡將士墓區獻花，默哀追思。

同時金防部官兵也在每座陣亡將士墓碑前，插置國旗及上香緬懷，撫慰烈士忠魂永享安奉。

金防部透過新聞稿表示，古寧頭戰役是國軍保衛台灣第一場勝仗，見證無數先賢先烈以生命捍衛中華民國，再再證明只要軍民團結一心，就能對抗威脅，只要官兵堅定意志，就能守護家園，此種精神不僅深植於國人心中，更是國軍榮耀傳承砥柱。

金防部指出，今天金門各島在軍民前輩苦心經營下，遠離戰火、走向繁榮，成為安居樂業的民主之島，唯一不變的，仍然是中華民國前線，更是民主自由的堅固堡壘。

金防部表示，防區全體官兵秉持「捍衛國家主權、守護台海和平」信念，忠誠守護國家安全與人民福祉，矢志成為國人倚賴安全屏障。

民國38年10月25日凌晨，共軍自大嶝、小嶝、蓮河及廈門渡海進犯，向金門北海岸口至古寧頭一線發起攻勢，當時駐防金門將士成功殲滅來犯敵人，締造國軍戰史上「古寧頭大捷」。

古寧頭戰役 金防部 金門

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