烈陽下公車資訊也能看清楚 高市建置200處彩色電子紙智慧站牌

高雄天氣炎熱，候車民眾因烈陽刺眼往往看不清站牌資訊，高市交通局預計今年將逐步在醫院及佛光山等處建置200處彩色電子紙智慧站牌，採用反射顯示原理，讓候車者在大太陽底下仍可看清資訊。

高市交通局指出，預計今年將建置200處彩色電子紙智慧站牌係以創新顯示科技結合公共運輸服務，把公車動態、路線及轉乘資訊以更清楚、鮮明的方式呈現，讓市民候車時「看一眼就知道」。

交通局表示，此次導入的彩色電子紙智慧站牌，相較於傳統顯示設備及一般電子紙，具備低功耗、全彩顯示、戶外可視性佳及資訊呈現清晰穩定等優勢。其採用反射式顯示原理，即使在高雄日照強烈的戶外環境下，畫面仍清楚可視，不僅有助於提升公車動態資訊辨識度，同時兼顧節能減碳，也讓站牌整體視覺呈現更加直觀易讀。

交通局表示，今年逐步建置200處彩色電子紙智慧站牌，目前在旗山溪洲醫院、鳳山醫院及大樹區的佛光山等地點均已陸續展開作業，讓前往就醫、洽公或旅遊的民眾，在候車時更方便掌握公車到站資訊。

高市交通局今年將建置200處彩色電子紙智慧站牌，讓候車民眾在烈日下將公車動態看得更清楚。圖／高市交通局提供