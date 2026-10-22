薔琵颱風外圍風力影響 澎湖多起路樹倒塌災情…警消火速排除

薔琵颱風外圍風力影響，澎湖島內傳出12起行道路樹倒塌等災情，警消等單位獲報迅即排除，以維護道路的通行，澎湖消防局將在下午4時完成二級災害應變中心開設。

澎湖消防局表示，薔琵颱風暴風圈距離澎湖仍有一段距離，但外圍環流影響已逐漸顯現，加上在東北季風的共伴效應下，風力逐漸增強，平均為7至8級，陣風可達10至11級，沿海及空曠地區實測最大陣風甚至可能達12級，風勢不容小覷。

澎湖消防局表示，受到薔琵颱風外圍環流風力等影響，澎湖地區從昨天晚間6時起至今天上午8時，已受理有路樹倒塌12件及工地圍籬倒塌1件等災情，由於大都是在澎湖縣道上，警消及工務等單位全力處理排除中。