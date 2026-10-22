支援小琉球醫療27年首遇公船擱淺 安泰總院長：過程驚險人員平安

東港安泰醫院支援琉球鄉衛生所，今上午安泰醫院總院長蔡宗昌、復健科醫師李德修及營養師，依循往例每周四搭東琉線公營交通船「琉興號」到衛生所提供醫療服務，途中遇交通船擱淺，蔡宗昌說，從1999年支援琉球鄉衛生所至今，第一次遇突發狀況，過程驚險，好在所有人員平安。

東港安泰醫院從1999年起陸續支援琉球鄉衛生所，提供假日門急診及專科診療，守護離島居民健康。今22日上午，安泰醫院總院長蔡宗昌、復健科醫師李德修及營養師，循往例搭上琉興號，未料就快抵達時遇到船隻擱淺。

總院長蔡宗昌描述，當時船隻行經接近小琉球大福漁港海域，為閃避漂流木，加上正值退潮，受到突如其來大浪影響，船隻擱淺在俗稱「肉粽角」的消波塊上。船長嘗試自行脫困，尋求大型漁船協助拖帶，仍未能順利脫離。

蔡宗昌說，危急時刻，附近漁民紛紛駕駛小漁船救援，協助船上人員穿救生衣分批上岸，優先安排長者、婦女及兒童等人員撤離，船上35名遊客及5名船員（含船長），共40人，陸續安全上岸，他是最後一批上岸人員。

事件發生後，海巡署、消防及警察人員迅速抵達現場協助，救護車也到場待命。琉球鄉衛生所同仁到場協助，展現各單位對人員安全重視。

蔡宗昌說，從1999年起支援琉球鄉衛生所至今，第一次遇到突發狀況。過程驚險，所幸在附近漁民及相關單位協助，人員均安。

安泰醫院指出，對於提供救援漁民，以及海巡、消防、警察和琉球鄉衛生所同仁表達誠摯感謝，也提醒民眾，颱風期間海象多變，搭乘交通船時應留意天候及航行安全，並配合船上人員指示。