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卡礁5小時終於脫困！小琉球公船「琉興號」成功拖離

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
琉興號今擱淺卡在礁岩，35名遊客先接駁到岸上，歷時5小時下午1時54分終於將琉興號脫離，拖往大福漁港，為了防颱，停靠在碼頭外側。圖／讀者提供
琉興號今擱淺卡在礁岩，35名遊客先接駁到岸上，歷時5小時下午1時54分終於將琉興號脫離，拖往大福漁港，為了防颱，停靠在碼頭外側。圖／讀者提供

屏東縣琉球鄉公營交通船「琉興號」今上午8時40分，由東港開往琉球航班在抵達琉球大福漁港進港時，為閃避海面漂流木加上颱風外圍環流造成長浪推移，導致琉興號偏移擱淺觸礁，船上40人均安脫困，船隻卡在礁岩，歷時5小時，今下午1時54終於脫離，拖往大福漁港，為了防颱，停靠在碼頭外側。

琉球鄉公所表示，琉興公船今8時由東港開至琉球航班，到達琉球大福停泊港區進港時，因閃避海面漂流木加上颱風外圍環流造成長浪推移船身，致使琉興輪偏移至港區內消波塊觸礁。琉興公船疏散船上乘客35名，乘客及工作人員均平安。

鄉親接駁上岸後，因遇到退潮，船隻移動難度大，終於歷時5小時，在下午1時54分，琉興號終於脫離擱淺地點，拖往大福漁港船席繫泊。

縣府交旅處表示，海上交通安全攸關民眾生命財產安全，小琉球是屏東重要觀光地區，往返本島與離島海上運輸頻繁，航行安全不容忽視。針對本次擱淺事故，縣府除通報國家運輸安全調查委員會知悉外，後續將由交通部航港局要求船方依規定提送海事報告及進行船舶安全檢查，釐清事故發生原因，並檢討相關航行安全管理措施，避免類似事件再次發生。

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