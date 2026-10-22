颱風薔琵逼近　北大武山步道午後預警關閉

受颱風薔琵影響，屏東北大武山步道、檜谷山屋及墾丁與雙流國家森林遊樂區，在今天下午1時起預警性關閉。林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府是否宣布停班公告辦理。

依氣象署資料，今天下午1時，颱風薔琵的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約500公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北轉北北西進行，已發布上陸上颱風警報，首波陸警範圍為宜蘭、花蓮、台東、恆春半島。

林業保育署屏東分署今天新聞稿表示，颱風動態將對恆春半島構成威脅，因此墾丁及雙流國家森林遊樂區、檜谷山屋及北大武山國家步道及屏東縣各自然步道，今天下午1時起預警性關閉；林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府是否宣布停班公告辦理。

屏東分署呼籲，颱風期間應暫緩前往山區進行登山與遊憩活動，檜谷山屋自步道關閉至公布開放期間，原已核准住宿山友，將全額退費；後續將待天候穩定並經巡查無虞後於台灣山林悠遊網發布開放動態。