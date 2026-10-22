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從看海到玩海 屏東海口港遊艇浮動碼頭第1期完工
屏東海口港發展3部曲邁入最後一曲，屏東縣府今天表示，看海美術館旁「遊艇浮動碼頭」第1期工程已完工；館內特展倒數，民眾可把握最後展期，並期待未來海洋遊憩體驗。
屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，縣府持續拓展親海體驗，位在車城的看海美術館，特展「日常事務所」以幽默插畫描繪上班族日常，自8月開展以來吸引許多鄉親到訪。展期將於11月8日結束，民眾可把握最後展期到訪，並期待未來更多元海洋遊憩體驗。
傳播處表示，海口港海洋遊憩建設持續推進，目前遊艇浮動碼頭第1期工程已完成，共設置11席泊位，包含60呎遊艇泊位6席、40呎遊艇泊位5席；第2期預計明年1月招標、3月開工、10月完工，將再增加14席泊位，可停泊80呎以下遊艇。
傳播處指出，全區完工後共可提供25席遊艇泊位，並導入智慧管理系統、影像辨識及能源監測設備，搭配夜間照明，提升碼頭管理效能與使用便利性，為屏東海洋觀光注入新動能。
傳播處提及，海口港以3部曲逐步推動觀光升級，第1部曲「看海美術館」透過藝術帶動地方觀光，第2部曲「海口港沙灘整治工程」優化海岸環境與遊憩空間；第3部曲「遊艇浮動碼頭」則進一步拓展海上遊憩體驗，從看海、看展的港口，逐步轉型為兼具藝術、休閒與海洋觀光多元場域。
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