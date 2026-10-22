高捷小港林園線最後土建標今日動土 完成捷運路網「最後一哩」

高雄捷運小港林園延伸線最後一標土建工程今天動土，市長陳其邁指未來高雄捷運路網向南串聯屏東、向北延伸至台南，成為跨縣市軌道運輸網，是「含金量最高」的大眾運輸建設。不過「財政收支劃分法」修法後，中央計畫型補助出現約103億元缺口，他希望重新修法，避免影響重大建設推進。

高雄市長陳其邁、議長康裕成、立委賴瑞隆、交通部政次伍勝園等嘉賓今天出席小港林園線RLC02標土建及設施機電工程動土典禮，見證高雄捷運建設完成最後一哩。

高捷小港林園線最2020年提報可行性研究，2022年完成綜合規劃核定，歷時約1年10個月，創下捷運建設最快速核定的紀錄。第二階段土建工程去年8月完成簽約，全線標案已全數發包，期盼工程如期如質完工，讓林園鄉親「一車到底」直達市區或屏東，毋需再轉乘。

小港林園線全長約11.77公里，規劃7座車站，包括6座地下車站及1座高架車站，總經費由原先約533億元增加至836億元；此次動土的RLC02標工程範圍自RL3站（不含）延伸至RL7站，工程經費約263.94億元。捷運局副局長王正一簡報更指出，沿海路石化管線複雜，基於施工安全，特別規畫路外設站，是一大特點。

沿線串聯臨海產業園區、林園產業園區及新材料循環經濟產業園區，未來可望進一步連結半導體材料S廊帶，高雄市政府將結合車站周邊土地開發及大眾運輸導向發展TOD），帶動地方轉型。

陳其邁指未來小港林園線將與既有紅線串聯，往南銜接屏東東港、向北連結台南嘉南藥理大學等地；另規劃透過路竹、阿蓮等地轉乘，銜接台南沙崙地區，逐步建構高雄、屏東、台南跨縣市交通網，是「含金量最高」的運輸建設。高雄沿海路重車多，未來林園小港鄉親搭乘捷運，將享有一條安全回家的路。

不過他也表示，財劃法修法後，中央計畫型補助預算出現缺口，高雄市面臨約103億元經費缺口，明年度還約有30多億元經費缺口，若為維持工程進度而增加借款，將孳生利息負擔，倘若經費無法及時到位，也可能被迫調整或延後工程進度。

高雄捷運小港林園延伸線最後一標土建工程今天動土，市長陳其邁指未來高雄捷運路網向南串聯屏東、向北延伸至台南，成為跨縣市軌道運輸網，是「含金量最高」的大眾運輸建設。記者王昭月／攝影

高雄捷運小港林園延伸線最後一標土建工程今天動土。記者王昭月／攝影