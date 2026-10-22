薔琵颱風逼近 高雄農改場籲農民速採收、清溝防淹

薔琵颱風逼近，中央氣象署已發布海上颱風警報，預計今天下午發布陸上颱風警報，高雄區農業改良場長羅正宗提醒農民，颱風帶來瞬間強降雨，易造成作物倒伏、落花、落果或裂果，應保持排水系統暢通，於風雨來臨前清理殘枝落果，確認排水溝無阻塞，以免淹水及後續病害發生。

農改場表示，剛定植百香果果園應注意排水；木瓜果園應確實清除畦溝間落葉及落果，預防病害發生，並加強低窪果園抽水設備等準備。若正值施用化學肥料，建議分次減量，以免降雨後肥料流失並加重受損根系的負擔。

農改場提醒，正值採收期果菜類、紅龍果及番石榴等，應適時收穫；棗已進入開花著果期，除加強枝條固定外，可將防蟲網覆上避免枝條折損；香蕉及木瓜等易受風害植株，亦須加強枝條及莖幹固定；已修剪及催花準備期的蓮霧果園，應速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙果園排水，如採用全株包覆式蓋網催花，應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉因摩擦造成破損。對於正在培植大豆、毛豆、紅豆及胡麻等雜糧田區應做好排水疏通。

另外，連續降雨易誘發病害或生理障礙，建議木瓜可適當疏果以減輕植株負擔；紅龍果則容易發生濕腐病，花謝後應清除花瓣。果菜類（瓜果、茄果及豆類）與葉菜類在颱風來臨前，盡快將適收品項採收。

正值產期果菜類易發生疫病（俗稱水傷）或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1000倍水溶液預防疫病，或施用廣效性之27.12％三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，可預防真菌及細菌性病害蔓延。

颱風前的預防措施是降低農作物災損的關鍵，高雄農改場成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。

香蕉為易倒伏作物，應加強立支柱固定。圖／高雄區農改場提供

雜糧作物田區做好排水疏通。圖／高雄區農改場提供

棗正值小果期，除加強枝條固定外，可將防蟲網覆上避免枝條折損。圖／高雄區農改場提供

積水嚴重之田區，農友可用抽水馬達抽離積水，避免作物根部遭長時間淹水而死亡。圖／高雄區農改場提供